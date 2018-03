ALTAVILLA V.NA – Cuoa, i futuri ambasciatori del Made in Italy studiano qui

Il barometro dell’export italiano, influenzato dalle “4A” (Alimentari, Abbigliamento-moda, Arredo-casa e Automazione) registra un segno più. Il settore Legno Arredo in Italia, in particolare, produce un fatturato di quasi 30 miliardi di euro e il solo Veneto copre il 21% del totale. Gli importanti risultati rilevati sono il frutto, innanzitutto, dei grandi distretti dell’arredamento, uno tra questi situato nella provincia di Treviso in cui si concentrano le maggiori società di capitali della Regione. Brand Ambassador è un nuovissimo master destinato a giovani laureati avviato lo scorso mese, dove CUOA propone seminari specialistici modulari e flessibili rivolti anche a imprenditori, manager, professionisti e finalizzati ad acquisire nuove skills sulla gestione del brand ma soprattutto sulla sua valorizzazione nell’ambito dei processi di commercializzazione e internazionalizzazione delle imprese L’obiettivo è fornire strumenti e competenze per comunicare e promuovere in modo sempre più efficace i valori dell’Italian Style nel mondo. “La prima edizione del Master Brand Ambassador – dichiara Denise Archiutti, Presidente del Legno Arredo in Unindustria Treviso e Confindustria Veneto – ci ha fatto incontrare un gruppo di giovani motivati e preparati cui sono certa si apriranno concrete opportunità di inserimento nel nostro settore . Questo sapere è sicuramente utile anche per chi è già attivo in azienda e il Master si apre quindi ad organizzare percorsi formativi dedicati per chi voglia crescere e acquisire nuove competenze”. Brand Ambassador è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra imprese e la Business School offra la possibilità di mettere a sistema e capitalizzare competenze ed esperienze a beneficio della crescita delle aziende del territorio.