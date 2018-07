ALTAVILLA V.NA – Al CUOA giovani studenti da tutto il mondo

Luglio è tempo di bilanci e, dopo un anno ricco di soddisfazioni, CUOA saluta gli studenti stranieri che hanno animato Villa Valmarana Morosini in queste settimane. La Business School, con International MBA, i Winter e Summer Programs e la formazione su misura per il British Columbia Institute of Technology conferma la sua volontà di apertura, internazionalizzazione e innovazione. CUOA ha sviluppato una visione globale, offrendo percorsi formativi, progetti e collaborazioni internazionali e stringendo partnership con prestigiose Scuole e Università straniere, anche attraverso la sua Community Alumni, che ha rafforzato la presenza della Business School nel mondo, grazie alle numerose esperienze all’estero dei diplomati.

I quattro corsi internazionali organizzati da CUOA insieme a IBS, terminati lo scorso giovedì, hanno visto la partecipazione di 93 giovani studenti, in maggioranza donne (66%) per il 90% con un’età che non supera i 30 anni, provenienti da 16 Paesi del mondo, in netta maggioranza dal Sud America: Brasile (57%), Colombia (8%) e Messico (5%). Per tre settimane intensive in formula full time, gli allievi si sono suddivisi in quattro short programs: Operation, Logistics & Lean Management, Business Strategy and Marketing Management, Creativity, Innovation & New Businesses e International Management and Leadership. Durante questi giorni hanno seguito lezioni frontali in aula, sviluppato project work e conosciuto da vicino la realtà produttiva del territorio, entrando in contatto con le sue eccellenze; non sono mancate visite culturali e turistiche alla scoperta delle ricchezze del Veneto. Ad integrazione dei corsi, gli studenti hanno infine avuto l’opportunità di visitare e conoscere da vicino l’Organizzazione Mondiale del Commercio a Ginevra e il distretto della moda di Milano. Tutti i corsi si sono svolti in parallelo e in lingua inglese. Il corso “tailored made” sviluppato per il British Columbia Institute of Technology, forte di una consolidata collaborazione tra CUOA e il partner canadese, ha invece coinvolto 26 giovani partecipanti dal Canada, suddivisi equamente tra donne e uomini con età media di 28 anni, che si stanno specializzando in aree tematiche diverse: finance, interior design, ICT, marketing e comunicazione digitale, accounting, general management, risorse umane e vendite. Il programma, strutturato ad hoc da CUOA e della durata di una settimana, ha compreso un mix di visite culturali per conoscere le città d’arte del territorio, formazione sulla gestione del Brand nel mondo del lusso e del fashion e visite ad aziende del network CUOA che rappresentano l’eccellenza dell’imprenditorialità del Nord Italia.

“La domanda di giovani e professionisti di ogni parte del mondo per esperienze formative all’estero è in costante aumento – spiega Paolo Bellamoli, Direttore Progetti Internazionali del CUOA – e trova riscontro nella ricchezza del nostro territorio e nell’offerta formativa di CUOA Business School che, insieme, risultano particolarmente attrattive per persone e organizzazioni alla ricerca di percorsi formativi di eccellenza, in grado di concentrare in modo coerente e in un arco di tempo ristretto, una grande varietà di stimoli, strumenti e occasioni di crescita. Per CUOA Business School si tratta di progetti di particolare importanza, perché il loro sviluppo costituisce, allo stesso tempo, occasione di rafforzamento di collaborazioni con aziende del territorio, opportunità di costruzione di nuove partnership estere, nonché forte stimolo di apertura e di innovazione in un’ottica attenta alle rapide trasformazioni della società e del contesto economico internazionale”. CUOA, inoltre, ha celebrato oggi gli allievi dell’International MBA full time, che hanno concluso l’intenso percorso formativo iniziato lo scorso novembre. Il corso di general management – giunto alla sua quarta edizione, totalmente in lingua inglese – ha mirato ad accrescere le competenze manageriali e trasversali dei partecipanti con lo scopo di comprendere l’evoluzione del contesto economico globale e cogliere le opportunità dei nuovi mercati emergenti. I neo diplomati del Master, che entrano di diritto a far parte della community degli Alumni CUOA, sono per l’86% uomini e il 14% donne, hanno tra i 20 e i 35 anni e provengono da India, Brasile e Italia. I loro settori di provenienza sono per il 43% Business Administration, per il 29% Economics, per il 14% Marketing e Communications e infine un 14% Law.