ALTAVILLA – Tutto pronto per la Notte Bianca

Torna a Altavilla Vicentina la Notte Bianca, l’appuntamento d’estate atteso soprattutto da chi ama trascorrere una serata in città tra divertimento, musica e buon cibo. L’evento si svolgerà sabato 21 luglio, dalle ore 17.00 fino a tarda notte.

Bar e ristoranti, gelaterie e negozi aperti faranno da cornice alla festa che avrà il suo centro in piazza Rimembranza, dove ci saranno anche stand gastronomici, bancarelle e le postazioni per la musica dal vivo e le danze. La manifestazione, che conta di attirare un grande pubblico come per le passate edizioni, è organizzata dalla Pro Loco di Altavilla in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la locale delegazione Confcommercio.