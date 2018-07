ALTAVILLA- Sventato furto all’ecocentro!

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina, nella notte tra il 12 ed il 13 luglio 2018, nel transitare in via G. Mazzini di quel comune sorprendevano all’interno dell’ecocentro comunale due individui i quali, introdottisi poco prima danneggiando la recinzione, accortisi dell’arrivo della pattuglia si dileguavano nella campagna circostante.

Il sopralluogo eseguito permetteva di rinvenire tre sacchi in plastica contenenti piccoli elettrodomestici, oggetti di metallo e batterie per auto che veniva successivamente ai gestori del sito.

Le indagini sono in corso, anche attraverso la visione del sistema di videosorveglianza presente nella zona, al fine di ricostruire piu’ dettagliatamente l’accaduto.