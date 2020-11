ALTAVILLA – Scuola Fusari e CMSR insieme per i bambini

della Fondazione Scuola Materna Fusari di Altavilla ha dato il via libera alla convenzione con Sanimedica, Dipartimento di Medicina del Lavoro del Centro Medico CMSR di Altavilla Vicentina del gruppo GHC, per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della scuola. “Già in tempi precovid volevamo adottare un medico aziendale per i dipendenti della struttura scolastica e siamo ben felici che il CMSR nella sua divisione di Sanimedica Medicina del Lavoro, abbia accettato di fornire il servizio e di essere a fianco della struttura scolastica della Comunità di cui anche loro fanno parte. Con CMSR abbiamo inoltre attivato una convenzione per la salvaguardia della salute per le 90 famiglie che frequentano la nostra scuola, che potranno godere nel proprio territorio di facilitazioni e sconti rivolgendosi alla struttura medica di Altavilla” afferma il presidente della scuola Vigolo Mirko. Nel 2021 inoltre offriremo alle famiglie dei nostri bambini anche la tessera Intercral che offre scontistica ed agevolazioni su tutti i comparti, dai giocattoli ai viaggi, dalle assicurazioni ai parchi divertimento. Una gamma insomma che possa far sentire sempre di più l’appartenenza delle famiglie alla nostra scuola. “Vogliamo essere una scuola sempre più all’avanguardia nel settore e la stretta collaborazione con il nostro locale Centro Medico di Altavilla è il primo importante passo” conclude il presidente Vigolo.