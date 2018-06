ALTAVILLA – Reunion degli Alumni del CUOA

Una serata con gli Alumni CUOA, fucina di talenti

Con la reunion di sabato 23 giugno CUOA celebra la sua community, parte attiva della scuola e vero aggregatore di energie e competenze.

Altavilla Vicentina (VI), 22 giugno 2018 – Di anno in anno CUOA Business School allarga sempre di più la sua rete, arricchendo gli annali di professionalità diversificate e di qualità. Sabato 23 giugno, a partire dalle 18, CUOA, nella cornice della raffinata Villa Valmarana Morosini, dedica una serata ai suoi talenti, in partnership con Nardi Garden.

I saluti di Giuseppe Caldiera, Direttore Generale CUOA Business School, e Fabrizio Morona, Presidente Alumni Master CUOA, daranno il via all’evento. Seguirà la lezione aperta “Essere leader in ambienti turbolenti: lezioni dalla Formula 1” di Paolo Aversa, Alumnus CUOA Master in Gestione d’Impresa 2004, che sarà insignito del Premio Alumnus dell’anno poiché risultato tra i quaranta migliori professori al mondo Under 40.

La serata proseguirà piacevolmente con aperitivo, cena e musica.

“Ogni anno la Community degli Alumni Master CUOA si riunisce nella splendida sede del CUOA, la nostra Business School – spiega Fabrizio Morona, Presidente dell’Associazione Alumni CUOA – Siamo un gruppo di manager, professionisti, imprenditori e giovani in ascesa, tutti uniti da un percorso di crescita fatto al CUOA. Siamo oltre 4.500 e la rete di espande in tutto il mondo, perché molti di noi oggi sono impegnati professionalmente anche all’estero. In questa serata di festa vogliamo celebrare il legame con la scuola che ci ha aiutato nella nostra crescita professionale e creare una nuova occasione di networking tra di noi”.

CUOA, in sessant’anni di instancabile attività formativa, si è resa una risorsa indispensabile anche per l’inserimento professionale nel mondo del lavoro. Durante i primi sei mesi del 2018, il Job Career Center ha gestito 222 ricerche di lavoro: 20% Area Commerciale/Retail, 18% R&D/Produzione/Lean e 13% Product/Project dati che dimostrano un raddoppio rispetto allo scorso anno per queste due aree, 12% area Amministrazione Finanza e Controllo, 9% Acquisti, 8% Comunicazione/Marketing, 8% ICT (anche queste ricerche sono raddoppiate rispetto allo scorso anno), 5% Consulting, 4% HR/Organizzazione, 3% Qualità. Risulta aumentata anche la richiesta di profili in ambito produzione e informatico. Il 61% dei profili ricercati sono junior con esperienza fino a tre anni. Il 39% dei profili ricercati sono middle/senior. Il collocamento avviene per più dell’80% nella zona del Triveneto, mentre si registra un aumento di richiesta dalla Lombardia (10%) e dall’estero (2%).

L’aggiornamento e il potenziamento delle competenze di chi opera all’interno di organizzazioni e imprese è la caratteristica distintiva di CUOA, oltre alla sua capacità di porsi come anticipatore di scenari e tendenze, così da fornire moderne chiavi di lettura del business e da dotare gli allievi di competenze aggiornate e concrete. Gli Alumni CUOA vengono inseriti all’interno di un fondamentale sistema di reti e di relazioni professionali qualificate ed estese, che si rendono necessarie per lo sviluppo personale e professionale.