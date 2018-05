ALTAVILLA – Il Cuoa spiega ai giovani l’innovazione, il marketing e la finanza nell’era digitale

CUOA continua a essere punto di riferimento per la formazione e la diffusione della cultura imprenditoriale, partendo dai più giovani, a cui sarà rivolta l’attenzione dei prossimi workshop. Il 24 maggio sarà presentata la prima edizione del Business Game, competizione che coinvolge le associazioni universitarie di diversi atenei e che offre ai partecipanti l’opportunità di simulare un contesto aziendale e calarsi nei panni di un manager. Gli studenti, suddivisi in team e attraverso una piattaforma web, passeranno in rassegna le principali leve operative aziendali fronteggiando importanti mutamenti di scenario con l’obiettivo di migliorare la redditività e la quota di mercato delle loro imprese virtuali. Il 31 maggio sarà la volta dell’Innovation Digital Game, un evento in cui è obbligatorio giocare, chattare e provare a “fare innovazione” attraverso lo smartphone. Il workshop, aperto a studenti e laureati, vedrà gli interventi di Luca Terranova, CRM Senior Consultant di Opensymbol, Nicola Ferrari, Digital Strategist presso Aquest, e Marco Frealdo, Digital Marketing Manager per Campagnolo, che cercheranno di tratteggiare lo scenario della Digital Innovation. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il Master in Business Innovation, la cui ottava edizione è in partenza il prossimo novembre al CUOA, che ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di approcciare al meglio i mercati globali, nell’era del digital, e la quarta rivoluzione industriale. Il 9 giugno si parlerà invece di Finanza per i Millennials, evento organizzato in collaborazione con il Business & Digital Society Forum CUOA e il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Verona. Il workshop sarà l’occasione per studenti e laureati di capire l’impatto delle tecnologie e del digitale nel mondo finanziario, dall’innovazione del Fintech ai nuovi sistemi di pianificazione e controllo aziendali. In questa occasione i giovani potranno conoscere le nuove professionalità della finanza e le competenze necessarie per intraprendere un percorso di crescita professionale nel mondo finance. Le iniziative per i giovani hanno l’obiettivo di avvicinare neolaureati e laureandi, di qualsiasi disciplina, al mondo del lavoro attraverso un metodo basato su estrema concretezza operativa, fondamentale per fornire competenze e strumenti indispensabili per inserirsi con successo in ogni contesto lavorativo I percorsi CUOA si caratterizzano per l’elevata percentuale di collocamento post diploma (oltre il 90% a 6 mesi e il 100% a un anno) I percorsi formativi prevedono uno stage obbligatorio, garantito e retribuito dall’azienda ospitante. Le iniziative formative, progettate per rispondere alle esigenze di profili professionali delle imprese con cui CUOA collabora quotidianamente, sono il Master in Retail Management e Marketing, il Master in Gestione d’Impresa, il Master in Digital Finance e il Master in Business Innovation.