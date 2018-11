ALTAVILLA – “Fare squadra” con Dan Peterson: al CUOA diploma per 61 talenti

Si è tenuta venerdì pomeriggio al CUOA, nella prestigiosa sede di Villa Valmarana Morosini di Altavilla Vicentina, la cerimonia di consegna dei Master Full Time: Master in Gestione d’Impresa 23ª edizione, Master in Retail Management e Marketing 14ª edizione, Master in Finance 7ª edizione e del Master in Business Innovation 7ª edizione.

Sono in totale 61 i nuovi Alumni CUOA, giovani talenti che dopo la conclusione del loro percorso universitario hanno scelto di frequentare un master al CUOA, con l’obiettivo di completare la loro formazione e inserirsi con successo nel mondo del lavoro, grazie anche alla consolidata rete di aziende con cui la scuola collabora. I neo diplomati hanno tenuto il loro Graduation Speech prima della cerimonia di diploma.

La Business School ha dedicato loro una speciale serata conclusiva con un ospite d’eccezione: il mitico coach Dan Peterson. Con il suo intervento l’ex allenatore di basket ha incoraggiato i diplomandi a “fare squadra”. “Nella vita e nel lavoro, proprio come nello sport, è essenziale saper lavorare in squadra – ha spiegato Dan Peterson – La squadra valorizza le capacità del singolo, le rende più grandi. La chiave di tutto è costruirsi le condizioni giuste per darsi la possibilità di vincere. È importante imparare a gestire le situazioni, cercando di lavorare con impegno e determinazione, bisogna allenarsi, ogni giorno, fedeli alla propria identità e al proprio spirito”.

I giovani diplomati sono oggi tutti occupati, per il 74% sono già stabilmente inseriti in azienda, il 26% sta completando il percorso di stage collegato al master, con prospettive di inserimento. I nuovi 61 Alumni Master CUOA hanno un’età media di 25 anni, 54% maschi e 46% femmine. I percorsi di studio universitari afferiscono prevalentemente all’area economica (44%), seguita dall’area giuridica (18%) e dall’area comunicazione/editoria/giornalismo (8%), il 6% proviene da Facoltà afferenti l’area sanitaria (medicina, farmacia e affini) e il 6% da ingegneria. Il restante 18% proviene da indirizzi di studio legati alle biotecnologie, alle scienze alimentari e forestali, a psicologia, architettura, beni culturali e turismo, alle lingue. Oltre al caloroso saluto di Dan Peterson, sono intervenuti il dott. Giuseppe Caldiera, Direttore Generale CUOA Business School, Romano Cappellari, Roberto Filippini e Francesco Gatto, Direttori scientifici Programmi Master Full Time, Giulio Vidotto e Marta Ghisi, del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova e una rappresentanza dell’Associazione Alumni CUOA.

Le prossime edizioni dei Master Full Time appena conclusi sono in partenza a partire dal Master in Business Innovation la cui 8ª edizione prenderà il via il prossimo 14 novembre. Nel 2019, a marzo sarà la volta del Master in Digital Finance, a maggio il Master Brand Ambassador, a giugno il Gestione d’Impresa, a ottobre il Master in Retail Management e Marketing.