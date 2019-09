Altavilla, cambio nel CdA della scuola “Fusari”

Come da statuto, il neo eletto sindaco di Altavilla Vicentina Carlo Dalla Pozza , ha provveduto nei giorni scorsi ad eleggere i rappresentanti dell’amministrazione comunale nel Consiglio della Fondazione Fusari che si occupa della medesima scuola materna. Nominati Mirko Vigolo, successivamente eletto Presidente dello stesso CdA, Andrea Colombara e Alessia Tomasi , oltre alla presenze di diritto della famiglia con Camillo Fusari e del parroco di Altavilla Vicentina don Rosino. Alcuni dei nuovi membri ricoprivano il ruolo di rappresentanti dei genitori, con segno evidente che la nuova Amministrazione ha voluto dare un impulso di unità fra la scuola e le famiglie.”Le famiglie ed i bambini sono il centro della nostra scuola, il cuore pulsante della nostra comunità. Il cda sarà al fianco di ogni famiglia, disponibile ad ogni singola iniziativa e riporterà la scuola Fusari ad essere fra le migliori scuole materne della provincia. Abbiamo le migliori insegnanti, una grande squadra, ampi spazi interni ed esterni tali da garantire ogni attività in assoluta sicurezza, la mensa interna gestita dalla nostra cuoca, in grado di garantire una elevata qualità nei pasti. Le famiglie parteciperanno alla vita della scuola attraverso i loro rappresentanti, che saranno parte attiva nei nostri consigli, per garantire la massima trasparenza. La crescita di un bambino parte dalla scuola materna e la nostra vuol dare servizi di primissima qualità” – dice il neo presidente Mirko Vigolo.