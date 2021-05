Alpinista precipita in cordata: soccorso sul Monte Cornetto (FOTO)

Attorno alle 11.15 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un alpinista precipitato dalle Placche al sole, sulla Torre dell’Emmele, gruppo del Sengio Alto. Primo di cordata, L.S., 75 anni, di Monteviale, perso l’appiglio era volato dalla parete nel tratto iniziale finendo alla base della via e ruzzolando sulla scarpata sottostante per una ventina di metri in tutto. Scattato l’allarme lanciato dalla compagna, mentre una squadra s’incamminava a piedi, sul posto si portava l’elicottero di Treviso emergenza, che non si è potuto però avvicinare per la presenza di nubi basse ed è dovuto atterrare al Rifugio Balasso. Mentre l’infortunato veniva subito aiutato da un’infermiera del Soccorso alpino di Padova casualmente sul posto, l’equipe medica, il tecnico di elisoccorso e un altro soccorritore di Schio si avvicinavano il più possibile in fuoristrada, per poi raggiungere in una mezz’ora a piedi il luogo dell’incidente. Prestate le prime cure all’uomo, che era cosciente, ma aveva riportato un probabile politrauma e molte escoriazioni, i soccorritori lo hanno imbarellato e predisposto per il recupero con l’eliambulanza, arrivata non appena si è aperto un varco. Sollevato con il verricello, l’infortunato è stato imbarcato e trasportato all’ospedale di Vicenza. I soccorritori, dieci in tutto, sono rientrati assieme alla compagna.