Alpini, c’è tempo fino al 7 aprile per partecipare al concorso di idee

È stata prorogata al 7 aprile la data di presentazione delle proposte per partecipare al concorso di idee per la realizzazione di un monumento in città dedicato alle penne nere beriche dal tema “Alpini per la gente, tra la gente”.

L’iniziativa è stata promossa in occasione delle celebrazioni del centenario dalla sezione Alpini di Vicenza “Monte Pasubio” con il patrocinio del Comune di Vicenza e della Provincia di Vicenza.

Riservato ai cittadini italiani nati o residenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige che hanno raggiunto la maggiore età, il concorso ha come biettivo la realizzazione di un’opera d’arte testimone permanente dell’alpinità, ovvero «di quell’insieme di buone idee, di disinteressate azioni, di coesione morale e di amicizia, che supera i ceti sociali e che fa dei nostri alpini un punto di riferimento univoco e spesso indispensabile per la collettività cittadina».

Come previsto dalla giunta comunale, il monumento sarà collocato nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria, all’interno della rotatoria tra viale Roma, viale Milano e viale Venezia. In ogni caso il Comune si riserva di verificare, non appena individuata l’opera vincitrice, la compatibilità della collocazione rispetto al contesto paesaggistico e viabilistico. Nessuna spesa sarà a carico del Comune che si occuperà del supporto logistico e della manutenzione.

Al vincitore sarà assegnato il premio di 1.000 euro, al secondo 500 euro e al terzo 300 euro.

Tutti i dettagli per la partecipazione sono riportati nel bando pubblicato sul sito del Comune e sul sito di Ana Vicenza http://www.anavicenza.it/sito/.

Maggiori informazioni possono essere richieste alla segreteria del concorso: sede Alpini di Vicenza, viale Bartolomeo D’Alviano 6, email: vicenza2022@anavicenza.it, cell. 333 6515403 (Enrico Rossi).