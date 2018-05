ALONTE – Incidente in San Feliciano, tre feriti

All’alba i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale San Feliciano ad Alonte per lo scontro tra due autovetture: tre feriti, fortunatamente non gravi. Secondo una prima ricostruzione sembra che una Citroen C3 abbia tamponato una Opel Astra che stava uscendo da una stazione di servizio.

I pompieri accorsi da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un passeggero rimasto incastrato nell’abitacolo di una vettura, preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Medicati sul posto i due conducenti delle due auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.