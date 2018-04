ALONTE – Auto nel fossato: feriti padre e figlio

Alle ore 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale San Feliciano ad Alonte per un’auto finita in un fossato dopo la perdita di controllo da parte dell’autista: ferito il passeggero. I vigili del fuoco accorsi da Lonigo hanno messo in sicurezza la Volkswagen Golf, mentre i due occupanti, padre e figlio, erano usciti da soli dall’auto. Il personale del Suem ha prestato le prime cure ai due occupanti per poi trasferirli in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.