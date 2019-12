Alluvione di Venezia: caccia ai messaggi di odio, la Regione dichiara guerra ai “leoni da tastiera”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

L’acqua alta ha sommerso Venezia il 12 novembre scorso e la Regione Veneto dichiara guerra ai ‘leoni da tastiera’ che hanno postato messaggi di odio contro i suoi abitanti. Il Veneto infatti ha incaricato l’Avvocatura generale regionale di scovare tutte le frasi incriminate per avviare azioni giudiziarie contro i responsabili. Sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto è stato pubblicato l’estratto della delibera approvata dalla giunta il 19 novembre che dà il via alle carte bollate. L’obiettivo è quello di far valutare agli avvocati regionali quali azioni legali intraprendere nei confronti di chi ha attaccato gli abitanti veneziani e veneti. A partire da quelli postati ‘in rete’ nei giorni delle acque alte. ANSA