All’Università di Vicenza nuovo corso di laurea in Design

Firmata oggi la convenzione tra Fondazione Studi Universitari di Vicenza e Università Iuav

di Venezia. Il nuovo corso di laurea sarà attivo dall’Anno Accademico 2022/2023







Vicenza avrà un nuovo corso di laurea in Design: a sancirlo è la convenzione firmata oggi dal presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza Mario Roberto Carraro e dal rettore dell’Università Iuav di Venezia prof. Alberto Ferlenga.

L’accordo ha durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo, e prevede l’attivazione del nuovo corso di laurea a partire dall’Anno Accademico 2022/2023, per un numero massimo di 60 studenti per ciascuna annualità.

«Questo accordo rappresenta una nuova pietra miliare nello sviluppo accademico nel territorio di Vicenza – sottolinea il presidente Mario Roberto Carraro -. Il design italiano è da sempre eccellenza tanto quanto la capacità produttiva industriale ed artigianale, in grado di sistematizzare le risorse verso obiettivi che distinguono il made in Italy in tutto il mondo. Questo corso di Design è stato voluto fortemente da tutte le categorie economiche e rappresenta una risorsa inestimabile per un territorio che al saper fare coniuga nuove competenze e nuove connessioni con la ricerca nel design. Un disegno che viene da lontano: il frutto di molti anni di lavoro da parte di Iuav, di FSU e di tutto il territorio che sostiene questa visione inclusiva che focalizza le risorse alle attività di domani».

Commenta il rettore Iuav prof. Alberto Ferlenga: «La creazione di un nuovo corso di laurea in Design a Vicenza ha visto impegnata l’Università Iuav di Venezia e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, nel corso degli ultimi anni, in un confronto proficuo che oggi trova la sua felice conclusione con la firma di una convenzione operativa tra le due istituzioni. A partire dal 2022 il territorio vicentino potrà quindi godere di una nuova filiera formativa che si intreccia fortemente con le sue attività produttive e con i corsi già presenti. Credo che si tratti di un ottimo risultato e, al tempo stesso, di un ulteriore esempio di come la collaborazione tra Università, Fondazioni e settori produttivi possa portare benefici al territorio e concrete occasioni di formazione e di lavoro ai giovani».

A sottolineare l’importanza del nuovo corso di laurea è anche l’Assessore Regionale all’Istruzione e all’Università del Veneto Elena Donazzan, presente per l’occasione alla firma e alla presentazione della convenzione: «La terza ‘missione’ per l’Università è il trasferimento delle conoscenze sul territorio, e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza ha esattamente questo obiettivo in una delle aree a più alta vocazione produttiva e manifatturiera del nostro Veneto. Ho seguito sin dai suoi inizi, con l’allora presidente Silvio Fortuna, questo progetto teso a portare a Vicenza la nostra prestigiosa Università di architettura Iuav, con la declinazione delle loro conoscenze e competenze sul design del prodotto industriale: ciò contribuirà a mettere a disposizione del territorio vicentino e veneto laureati con una specifica preparazione che soddisfi i mutamenti culturali, tecnologici e di mercato che stanno interessando la nostra società. L’obiettivo è quello di proseguire la tradizione di eccellenza del design italiano nel mondo, estendendola a nuovi e diversi settori merceologici».

Per il direttore generale Iuav Alberto Domenicali «Con la stipula di questa convenzione Iuav conferma la volontà di lavorare in sinergia con i territori di riferimento, tra cui anche quello vicentino, per la diffusione e la crescita delle competenze e dei saperi di cui l’ateneo rappresenta un punto di riferimento unico a livello nazionale e leader a livello internazionale. Quello che desideriamo e che abbiamo trovato nella Fondazione Studi Universitari di Vicenza insieme alla città di Vicenza stessa è un partner che sappia raccogliere insieme a noi le sfide che ci aspettano nel futuro verso le sempre nuove esigenze del mondo del lavoro e della filiera produttiva a partire dagli obiettivi del nuovo Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza».