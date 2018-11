Allungano le mani su ragazza in discoteca: scoppia lite con il fidanzato

Una giovane coppia di fidanzati di Montecchio Maggiore, lui di 22 anni, lei di 24, sono rimasti coinvolti in una violenta lite per motivi di gelosia nella discoteca Feel di via Vecchia Ferriera di Vicenza nella notte fra sabato e domenica intorno alle 4.

A chiamare la polizia alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Sul posto si sono portate le volanti della Polizia di Stato di Vicenza, ma al momento dell’arrivo hanno trovato la coppia di fidanzati, mentre due esuberanti avventori che hanno provocato la lite se n’erano già andati.

A scatenare la bagarre alcuni pesanti apprezzamenti dei due individui ubriachi, poi dileguatisi, nei confronti della ragazza. Non solo verbali. Avrebbero anche allungato le mani sulla giovane scatenando la reazione del fidanzato che ha loro detto di allontanarsi.

Un invito che non hanno accettato tanto che uno dei due ha sferrato un pugno al volto del fidanzato, causandogli una ferita lacero-contusa. Non solo. Quando un testimone si è fatto avanti per fare da paciere, si è visto arrivare sul volto per errore un pugno del fidanzato, rimanendo a sua volta contuso.

Entrambi si sono poi recati al pronto soccorso per farsi medicare e non è escluso che presentino denuncia nei confronti dei due ragazzi ubriachi che si sono allontanati. Per ora contro ignoti, non essendo questi ultimi stati identificati.