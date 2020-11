Allunga le mani nel registratore di cassa, denunciato 51enne

Intervento ieri alle 13.30 via Gorizia in un esercizio commerciale storico della via. Un uomo, noto alle forze dell’ordine per essere tossicodipendente, è entrato nel negozio e approfittando della distrazione nel cassiere ha allungato le mani nel registratore di cassa. Quanto accaduto è stato immortalato anche dalla telecamere interna di videosorveglianza. Sul posto sono state chiamate le volanti della polizia. L’uomo, messo alle strette ha restituito la somma di 20 euro. Si tratta di A.L. 51enne bassanese non residente a Vicenza, destinatario di un foglio di via obbligatorio. E’ stato denunciato per tentato furto e violazione foglio di via. I soldi sono stati restituiti al titolare.