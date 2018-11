Allontanato dal Custom, torna e lancia pietra in faccia all’addetto sicurezza

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono intervenute la scorsa notte poco prima delle 2 nel locale ‘Custom Pub’ di via Zamenhof. Circa un quarto d’ora prima, un cliente allontanato perché in stato di alterazione eccessiva (P.B.T. dominicano di 32 anni domiciliato a Vicenza) era tornato indietro e aveva colpito al volto con una grossa pietra uno degli addetti alla sicurezza, colpevole di averlo allontanato.

Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, ne era nato poi un parapiglia a seguito del quale i due si erano procurati ferite al capo e necessitavano di cure mediche. L’addetto alla sicurezza e il cliente sono stati trasportati al pronto soccorso del San Bortolo.

Stamane il 32enne si è presentato in stato confusionale in Questura, costringendo gli operatori ad interventire nuovamente. Addosso gli è stato ritrovato un grosso coltello da cucina (del tipo utilizzato per tagliare gli arrosti, lungo oltre 34 cm), immediatamente sequestrato.

P.B.T è stato denunciato a piede libero per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Nei suoi confronti il Questore di Vicenza ha emesso la misura preventiva dell’Avviso Orale.