Allo studio la circolare della Cassa depositi e prestiti per la sospensione dei rimborsi dei mutui

E’ stata pubblicata la tanto attesa circolare della Cassa depositi e prestiti sulla rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali.

In sostanza, si tratta dell’atto che fissa le modalità con cui anche il Comune di Vicenza può chiedere la sospensione dei rimborsi delle quote capitali dei mutui che ha acceso presso la Cassa.

“E’ il documento che attendevamo – commenta l’assessore al bilancio Simona Siotto – per capire come dobbiamo muoverci per ottenere quell’iniezione di liquidità fondamentale per le nostre casse. Con la ragioneria comunale lo stiamo già analizzando in attesa del webinar di approfondimento che la stessa Cassa depositi e prestiti ha organizzato con gli enti locali per giovedì. Quanto riusciremo a trattenere andrà poi ripartito in modo molto oculato per far fronte alle minori entrate, alle nuove misure tributarie condivise con il consiglio comunale e per incrementare il fondo di solidarietà”.