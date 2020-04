All’Ipab due operatori positivi

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Ieri pomeriggio l’Ulss 8 Berica ha comunicato ai vertici dell’Ipab di Vicenza gli esiti dei tamponi effettuati agli ospiti, ai dipendenti e ai collaboratori del ”Reparto 6” della Residenza “O.Trento” di Vicenza, a seguito del riscontro del tampone positivo per Covid-19 in un paziente ricoverato nei giorni scorsi.

I risultati hanno confermato la positività di 12 ospiti e la negatività dei restanti 12 attualmente presenti in residenza. Due altri ospiti sono attualmente ricoverati all’ospedale S. Bortolo, uno di essi è positivo.

Per quanto riguarda il personale dipendente e non, che opera all’interno del reparto, su nove tamponi finora eseguiti, ne sono risultati positivi due: uno è inerente un dipendente, l’altro un operatore di una cooperativa. Nel corso della settimana verranno eseguiti gli altri tamponi sul rimanente personale.

Nella mattinata odierna il primario del Reparto malattie infettive dell’Ulss 8 Berica, Vinicio Manfrin, coadiuvato dalle dottoresse Manfrin e Mondin, presenti anche il medico coordinatore dott.ssa salvatorelli, il medico di reparto Peruzzi e l’infermiere coordinatore Massimo Dalle Palle, ha visitato i 12 ospiti risultati positivi al “Covid 19”, confermando che si tratta di soggetti al momento asintomatici e in buono stato di salute.

Il primario, accompagnato dal proprio staff ha inoltre verificato tutte le procedure attivate da Ipab di Vicenza, confermando la correttezza dei protocolli e dei dispositivi adottati. Ha inoltre confermato l’adeguatezza delle misure di isolamento messe da subito in atto, ovverosia la separazione all’interno del reparto degli ospiti risultati positivi, da quelli negativi, con l’individuazione di specifici percorsi sia per il personale, sia per tutte le attività di supporto.

Al fine di rassicurare i familiari e fornire loro tutte le informazioni sullo stato di salute dei congiunti, la direzione dell’Ente invierà in questi giorni comunicazioni personalizzate. La direzione ha voluto ringraziare tutto il personale che con grande disponibilità ha lavorato giorno e notte per riorganizzare spazi e logistica del reparto, secondo le procedure previste.