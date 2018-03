Allarme bomba a Verona

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Paura a Verona dove dopo le ore 10 è scattato un allarme bomba nella centralissima piazza Bra. Un borsone sospetto è stato abbandonato nel tratto di piazza davanti al palazzo della Gran Guardia. L’area è stata chiusa . Al lavoro i vigili del fuoco e gli artirficieri della Polizia per far esplodere la valigia sospetta.

Carabinieri e militari delle pattuglie miste hanno transennato la zona.

L’intera area è stata interdetta al traffico e per precauzione è stato anche evacuato l’auditorium della Gran Guardia, dove un gruppo di studenti stava partecipando ad un convegno. Nel frattempo uno straniero di nazionalità indiana è stato fermato dai carabinieri: si stava avvicinando al trolley.