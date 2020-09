A Padova “Lorenzo Lotto e il dattiloscritto dal cielo”

Un ricercato evento culturale di storia dell’arte conclude sabato 12 settembre alle ore 21,00 la manifestazione di “Arena Romana Estate 2020” organizzata dalla Promovies in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Dopo aver proposto nei mesi di luglio ed agosto la rassegna cinematografica alla Reggia dei Carraresi, nonostante le difficoltà del momento, con proiezioni che si sono tenute tutte le sere e che hanno presentando i film più belli e significativi dell’anno, la Promovies conclude la sua stagione estiva spostandosi in un altro straordinario sito monumentale e storico di Padova, la Loggia e Odeo Cornaro in via M. Cesarotti, 37 (vicino alla Basilica di Sant’Antonio).

E’ la Conferenza/Spettacolo dal titolo “Lorenzo Lotto e il dattiloscritto dal cielo. Una storia vera. Abstract” dedicata alla figura del grande pittore del Rinascimento Veneziano che vedrà protagonisti lo storico dell’arte Prof. Enrico Maria Dal Pozzolo (docente all’Università di Verona) e l’attrice veneziana Margherita Stevanato.

L’ingresso alla serata è con biglietto a posto unico € 8,00 acquistabile in prevendita direttamente sul sito: www.promovies.it

Durante la Conferenza/Spettacolo si racconterà l’inedita storia di un dattiloscritto che arriva come dal cielo dopo essere rimasto appeso a un filo per decenni, interrogandosi sul destino delle nostre parole depositate sulle carte – che possiamo deliberatamente conservare o perdere – e intrecciandola a quella del grande pittore rinascimentale veneziano Lorenzo Lotto, un artista solitario e umbratile.

Come solitario e umbratile era stato l’autore del testo: Federico Caldura, con la moglie Maria Perego, il creatore del celeberrimo Topo Gigio. In punto di morte Federico Caldura, regista e scrittore veneziano, supplica il suo migliore amico di prendersi cura di un libro su Lorenzo Lotto cui si stava dedicando da decenni. L’amico – il fumettista Mario Faustinelli – gli promette che lo farà. È il 1975. Mario per anni cerca di dar forma a quei mille fogli sparsi, battendoli con la macchina da scrivere, integrandoli e annotandoli, in attesa di trovare un editore interessato. Che non ci sarà. Dopo la sua morte, il dattiloscritto perviene all’amica Rosanna Medici. Rosanna lo studia, ma non capisce quanto possa avere un valore dal punto di vista storico-artistico e critico, e soprattutto non sa come gestirlo. Per questo il 6 gennaio del 2019 si rivolge a Enrico Maria Dal Pozzolo, uno specialista di storia dell’arte che aveva appena inaugurato un’esposizione sui ritratti di Lotto al Prado di Madrid e alla National Gallery di Londra. Il loro incontro è la cronaca di un possibile riscatto e questa conferenza/spettacolo è l’occasione per conoscere la storia di un documento e di una testimonianza eccezionali. Protagonisti di questa serata il Prof. Enrico Maria Dal Pozzolo e l’attrice veneziana Margherita Stevanato.

Lorenzo Lotto nato a Venezia nel 1480 e morto a Loreto nel 1556/1557, è stato un pittore italiano dalla vita singolare, che ha dato vita ad un’arte singolare. Fu tra i principali esponenti del Rinascimento veneziano del primo ‘500, sebbene la sua indole originale e anticonformista lo abbia portato presto a una sorta di emarginazione dal contesto lagunare, dominato in quel periodo dal Tiziano. Lotto così decise di spostarsi dal Veneto, accendendo con il suo esempio le scuole di zone considerate periferiche rispetto ai grandi centri artistici, come Bergamo e le Marche. La sua vicenda umana fu talvolta segnata da cocenti insuccessi e amare delusioni – in parte colmati dalla rivalutazione nella critica moderna – che fanno della sua figura un soggetto sofferto, introverso e umorale, di grande modernità.

Enrico Maria Dal Pozzolo, padovano, insegna Storia dell’Arte moderna all’Università di Verona. Si occupa in prevalenza di pittura veneta dal XV al XVIII secolo. Ha scritto molti libri e saggi, apparsi su riviste nazionali e internazionali. Ha curato varie iniziative espositive, tra cui quella su Giorgione a Castelfranco Veneto (2009-10), su Venezia e l’Egitto a Palazzo Ducale a Venezia (2012), su Andrea Schiavone al Museo Correr a Venezia (2015), sulla ritrattistica d’amore a Palazzo Venezia e a Castel Sant’Angelo a Roma (2018) e tre su Lorenzo Lotto: a Macerata, sulla produzione marchigiana (per conto della Regione Marche), e al Prado di Madrid e alla National Gallery di Londra sui suoi Ritratti.

Margherita Stevanato è una attrice e regista di spettacoli di cui è anche autrice ed alterna questa sua attività a quella di lettrice che svolge in modo continuativo presso enti pubblici e privati, dall’Ateneo Veneto alle varie biblioteche della regione. Ha dato vita a spettacoli in cui la parola è protagonista come: Senza destino, nato dall’incontro con Fleur Jaeggy, o Per Euridice e Il nuvolo innamorato di Nâzin Hikmet. Tiene incontri per bambini e ragazzi e corsi di lettura ad alta voce per adulti e insegnanti. Da sempre convinta dell’importanza della divulgazione del libro come strumento di crescita, ha creato numerosi seminari e laboratori in cui il libro rappresenta il fulcro da cui partire per creare un percorso che susciti curiosità, interesse, passione.