Alla guida ubriaco e con il divieto di venire a Vicenza

VICENZA: controlli straordinari dei Carabinieri. Due persone denunciate rispettivamente per guida in stato di ebbrezza alcolica ed inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Vicenza, quattro segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel fine settimana appena trascorso, durante i consueti servizi finalizzati a contrastare le c.d. “stragi del sabato sera” svolti nel capoluogo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica un 38enne residente a Paese (TV) sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.90 g/l, e un 38enne di nazionalità nigeriana per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Vicenza Nel prosieguo della medesima attività di controllo sono state segnalate quattro persone trovate in possesso, per uso personale, di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed eroina.