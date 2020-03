Alla Fis 6 contagiati, 40 in quarantena preventiva. E i lavoratori scioperano

Stamattina la Fis di Montecchio ha scioperato. E’ di pochi giorni fa la notizia di due contagiati in azienda. ma oggi i casi parrebbero essere diventati 6. Ecco la dichiarazione del Segretario Generale FILCTEM Cgil Vicenza, Giuliano Ezzelini Storti: “In queste ore, il dato di adesione in Fis Montecchio allo sciopero, giornalieri e primo turno, si aggira intorno a una percentuale del 70% della forza lavoro. Una grande partecipazione che conferma la condivisione delle posizioni sindacali di questi giorni: prima la sicurezza dei lavoratori, poi la produzione. L’azienda va portata al minimo di lavoro. Siamo ormai a sei casi di contagio conclamato in costante crescita, una quarantina di persone in quarantena preventiva, 12 dei quali RSU/RLS tra lo stabilimento di Montecchio e Lonigo. Giovedì per le stesse ragioni di Montecchio, anche la RSU del sito di Lonigo, proclamerà sciopero di 8 ore. In queste ore ci stiamo parlando con il Prefetto, abbiamo avvertito anche il sindaco di Montecchio, per capire dalle istituzioni come garantire al meglio la sicurezza dei lavoratori e del territorio: parliamo di un’azienda che occupa quasi 1500 persone fra Montecchio e Lonigo , che va tenuta in sicurezza. Molte persone, mi dicono oltre 100, sono in malattia. Cosa pensa di fare la proprietà dell’azienda? Ancora lasciare ai manager la responsabilità delle scelte? Prendiamo la decisione più ovvia, riduzione al minimo del lavoro per il tempo necessario a mettere in sicurezza la Fis; si coinvolgano di più le rappresentanze sindacali interne, nel rispetto del protocollo Nazionale e Regionale sottoscritto fra le parti sociali e le istituzioni”.