Alla Centrale del Latte un nuovo defibrillatore

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Si è tenuto ieri presso la Centrale del Latte di Vicenza l’incontro “BLSD – La prevenzione in azienda”, iniziativa nata come occasione di sensibilizzazione e riflessione sull’importanza, all’interno delle aziende, di saper gestire le emergenze sanitarie applicando le corrette tecniche di rianimazione cardio polmonare e un adeguato uso degli apparecchi defibrillatori.

L’appuntamento – moderato da Franco Pepe, giornalista de Il Giornale di Vicenza – ha visto protagonisti il dott. Stefano Politi,Direttore della Centrale Operativa del 118 di Vicenza e il dott. Pierantonio Zanon dello SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di Vicenza, il cui confronto ha delineato una panoramica ben dettagliata della situazione dellaprevenzione nelle aziende della provincia di Vicenza, con un focus particolare sulla formazione interna delle squadre di emergenza. All’incontro ha partecipato anche la dott.ssa Marina Lampreda, medico del lavoro che ha consegnato al personale della Centrale del Latte di Vicenza che ha preso parte in questi mesi ai corsi gli attestati di certificazione BLSD.

In occasione dell’incontro è stato inoltre installato – presso l’entrata della sede della Centrale in via Faedo – un defibrillatore automatico di nuovissima generazione.