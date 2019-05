Alessandra Moretti va in Europa, Variati no

Alessandra Moretti va in Europa con 51.043 voti, mentre Achille Variati è il primo dei non eletti con 49.480.

Il Segretario Cittadino di Vicenza Federico Formisano, in merito ai risultati delle Elezioni Europee commenta: “Le elezioni europee portano ad una crescita molto contenuta e comunque irrilevante ai fini del cambiamento degli assetti dei movimenti euroscettici e sovranisti. La mobilitazione dei cittadini europei per questo voto ha dato un segnale forte, una chiara richiesta di costruire una Europa centrale su temi ambientali, economici, sociali, dove un bilancio più ampio, politiche di sostegno alla natalità, una guardia di frontiera comune producano finalmente una reale identità europea.

La vittoria della Lega, indubitabile dal punto di vista dei numeri nazionali, si ferma nella dimensione europea dove la componente antieuropeista e nazionalista di cui fa parte sarà chiaramente minoranza. Sul territorio, rispetto alle elezioni politiche di un anno fa il PD Vicentino è in linea con i risultati a livello regionale, mentre incrementa i propri voti passando in provincia dal 16% al 18% e in città dal 21% al 28%. Siamo ovunque il secondo partito superando il MovimentoCinque Stelle che subisce un generale drastico ridimensionamento.

In città, poi, il Movimento scende sotto il 10% pagando anche la scelta suicida di non presentarsi alle elezioni amministrative. La provincia di Vicenza porta a casa l’elezione di Alessandra Moretti, capace di raccogliere consensi in tutta la circoscrizione, che ritorna così in Europa e il prestigioso risultato di Achille Variati, primo dei non eletti e vero leader del Veneto dove è stato secondo solo al capolista Calenda con oltre 48.247 preferenze .Attendiamo ora con trepidazione i risultati amministrativi dei Comuni dove sappiamo di poter esprimere candidature importati a stretto

contatto con la realtà dei territori in grado anche di sovvertire il vento leghista che nel Veneto soffia indiscutibilmente ancora molto forte”.