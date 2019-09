Alessandra De Salvia alla guida di Medicina Legale della Ulss 7

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Con delibera adottata in data odierna il Commissario della Ulss 7 Pedemontana, Bortolo Simoni, ha conferito alla dr.ssa Alessandra De Salvia, 46 anni, padovana d’origine e veronese d’adozione, l’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di Medicina Legale. Tale incarico era in precedenza ricoperto dalla dott.ssa Licia Sartori, andata recentemente in pensione.

Laureata presso l’Università di Medicina e Chirurgia di Padova con il massimo dei voti e lode, ha poi proseguito gli studi presso l’Università di Verona dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Forensi e la Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni.

La dr.ssa De Salvia ha maturato un’importante esperienza lavorativa dapprima presso l’I.N.A.I.L., successivamente presso l’ULSS 8 Berica ed infine presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, svolgendo parallelamente una significativa attività sia di docenza – anche presso la Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l’Università di Verona – sia di partecipazione a convegni.

E’ autrice di numerose pubblicazioni ed articoli su riviste nazionali ed internazionali in diversi campi tra i quali quello della rilevanza clinica e aspetti medico-legali delle interazioni tra farmaci e quello dei decessi inusuali dovuti a specifici fattori.

La Medicina Legale svolge funzioni di natura accertativa, legate ad esigenze di tutela del cittadino rispetto a specifiche situazioni di bisogno o di esercizio di diritti soggettivi in campo sociale, assistenziale e lavorativo, che trovano riscontro formale in norme legislative. Gestisce gli aspetti relativi alla responsabilità professionale, assicura a tutte le unità operative aziendali il supporto della metodologia medico legale per la risoluzione di problemi specifici.

Svolge attività di medicina necroscopica fornendo collaborazione in presenza di casi particolarmente complessi anche con l’Autorità Giudiziaria.

Il Servizio effettua attività di accertamento inerente l’invalidità civile e leggi collegate (handicap, disabilità, cecità civile, sordità civile) attraverso le specifiche commissioni previste per legge.