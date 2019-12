Alcol 6 volte sopra il limite e l’amico si oppone al carro attrezzi: denunciati due giovani

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per resistenza a Pubblico Ufficiale M.M, 22enne, e per guida in stato di ebbrezza alcolica W.C, 29enne, entrambi di nazionalità marocchina domiciliati a Veronella (VR).

La coppia, mentre si trovava a bordo di autovettura, veniva sottoposta a controllo di routine nel corso del quale veniva accertato che W.C si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 2,81 g/l.

Al sopraggiungere del carro attrezzi, contattato per il recupero dell’autovettura, M.M si opponeva fisicamente alle operazioni di caricamento del mezzo che, a seguito dell’opera di mediazione dei militari, veniva trasportato al deposito.

Gli indagati venivano successivamente accompagnati presso il Comando Provinciale Carabinieri ed al termine delle formalità di rito rimessi in libertà.