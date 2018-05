INCIDENTE A31: Quattro morti e cinque feriti, 6 auto coinvolte (FOTO E VIDEO)

Alle 12.10, i vigili del fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale con sviluppo d’incendio in autostrada A31 poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione Vicenza: tre persone sono morte sul colpo carbonizzate, mentre una quarta è morta più tardi nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo. Sei mezzi coinvolti. Da una prima ricostruzione una colonna di mezzi fermi per un precedente incidente accaduto qualche centinaio di metri più avanti è stata tamponata da un camion. Nel caso del primo incidente il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo fuori carreggiata. Sul posto erano accorsi i vigili del fuoco e fortunatamente in questo primo caso non vi sono deceduti ma quattro feriti non gravi.

Ben più grave il bilancio del secondo incidente. Un tir ha centrato le auto incolonnate. Dopo l’urto tre auto hanno preso fuoco. Il guidatore di una delle tre vetture è riuscito a scendere mentre due occupanti di un’auto e il conducente dell’altra sono rimasti bloccati. I pompieri di Lonigo e Vicenza hanno spento il rogo delle tre vetture, niente da fare purtroppo per gli occupanti. Soccorso e portato in ospedale dal suem 118 il conducente, riuscito a scendere dall’auto in fiamme (purtroppo è poi deceduto, in base alle prime informazioni si tratta di persona giovane, al di sotto dei 40 anni). Illeso il guidatore di un’altra auto e il conducente del furgone cassonato e l’autista del camion. Non si conosce ancora l’identità dei deceduti, difficili infatti le operazioni di riconoscimento.

Quattro i feriti sul primo incidente dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Este. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in atto. Chiuso il tratto autostradale dell’incidente.