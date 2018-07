ALBETTONE – Finge furti e rapine: patteggia 10 mesi

La sua vicenda aveva suscitato clamore anche perché aveva ottenuto la ribalta proprio nel periodo nel quale il sindaco del suo paese, Joe Formaggio, a sua volta era balzato agli onori delle cronache per la pervicace campagna contro i rom.

Emanuele Marin aveva denunciato pubblicamente di essere stato vittima, ripetutamente, di reati predatori e aveva anche dato indizi in base ai quali i responsabili sarebbero stati cittadini stranieri, con la pelle olivastra.

L’uomo, residente con la famiglia in via IV Novembre, aveva denunciato quattro, fra furti e rapine, nel periodo fra il 9 e il 19 settembre del 2016. Aveva anche raccontato di essere stato aggredito ed aveva fatto ricorso alle cure mediche all’ospedale di Noventa.

Ma era tutto inventato ed i carabinieri di Campiglia dei Berici l’avevano scoperto confrontando le sue dichiarazioni con quelle della moglie ed ora Marin ha ammesso davanti al giudice Matteo Mantovani, di aver commesso una sciocchezza patteggiando una pena di 10 mesi di reclusione per simulazione di reato, ottenendo però la sospensione condizionale