Al volante ubriachi o con il cellulare: denunciati

Negli ultimi giorni, a seguito dei numerosi controlli effettuati dalle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Schio per il rispetto delle norme anti-covid, sono state denunciate 3 persone.

In un caso, ad Arsiero i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Procura di Vicenza per resistenza a Pubblico Ufficiale, guida sotto influenza dell’alcool e ubriachezza molesta:B.M., zanedense 42 anni con precedenti; M.A., piovenese 53 anni con precedenti.

I due, per evitare un controllo in auto, hanno assunto un atteggiamento ostile e si sono opposti alle operazioni profferendo minacce nei confronti dei militari operanti.

In un altro caso, a Cogollo del Cengio i Carabinieri della Stazione di Carabinieri di Piovene Rocchette hanno denunciato, sempre per resistenza a Pubblico Ufficiale M.O., sassarese 44 anni, incensurato.

Il soggetto ha dato in escandescenze e ha minacciato i militari per evitare una contestazione per infrazione al Codice della Strada per l’utilizzo di un cellulare mentre era alla guida di un’autovettura.