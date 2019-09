Al Villaggio SOS le elezioni del nuovo Sindaco dei ragazzi

Si terranno sabato prossimo 7 settembre le elezioni del nuovo Sindaco del Villaggio SOS dopo una

campagna elettorale che ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze di Viale Trieste con vere e proprie

candidature, un programma elettorale pensato e proposto da ciascuno dei nove aspiranti sindaco, una

presentazione ufficiale in Sala Bernarda martedì 27 agosto.

Alla presenza del Sindaco Francesco Rucco e del Vicesindaco Matteo Tosetto, assieme al Sindaco del

Villaggio in carica Elgvin Duka, i nove candidati seduti sugli scranni della Giunta della città hanno esposto

idee, progetti e proposte per il proprio mandato di un anno da primi cittadini.

Tra le idee più significative, l’impegno a curare il parco e ripulire la casetta di legno, la realizzazione della

nuova biblioteca del Villaggio, il cinema all’aperto in giardino e molte altre proposte per imparare ad essere

veri protagonisti della propria esperienza al Villaggio.

Queste le parole di Elgvin: “Quest’anno da Sindaco mi ha insegnato molto, a lavorare in squadra e a

confrontarmi con gli adulti per presentare progetti e idee. Nel mio mandato la cosa più importante è stata

la realizzazione del nuovo Regolamento del Villaggio, i ragazzi assieme agli educatori hanno proposto regole

da condividere e rispettare per migliorare la nostra vita di tutti i giorni. Dalla raccolta differenziata, agli

orari, allo studio e al gioco, abbiamo costruito il nostro Regolamento e ci siamo sentiti al centro delle

decisioni che abbiamo preso con gli operatori e la direzione. Spero che il prossimo Sindaco sia attento ai bisogni dei ragazzi e si faccia ascoltare nelle richieste.”

“Un progetto quello della partecipazione attiva alla vita della nostra grande e variopinta famiglia che è sostenuto e riconosciuto come valore da SOS Italia e che, anche grazie all’Amministrazione comunale, sta

crescendo e, dal 2017 ad oggi ha visto già due elezioni” commenta Piera Moro, Direttrice del Villaggio “La vera ricchezza di questo progetto sta nel rendere i ragazzi sempre più consapevoli dei propri diritti e dei

doveri che lo stare assieme richiede. Imparare a mettersi in gioco davanti ai coetanei, convincerli della bontà del proprio programma ed essere al centro di una responsabilità positiva, sono tutti tasselli di un diventare grandi con i piedi ben piantati a terra e il cuore che non smette di sognare nonostante le difficoltà e le sofferenze vissute o assistite e che li hanno condotti qui da noi. Ancora una volta il Villaggio vuole essere

casa, famiglia, palestra e comunità civica realmente educante e a sostegno dei bisogni delle famiglie.” L’appuntamento è dunque per sabato prossimo dalle 17.00 con la presentazione finale delle candidature,

poi le votazioni a chiamata nominale dei ragazzi e la proclamazione del nuovo Sindaco. Il tutto si chiuderà

con la pizza del forno di Pane Quotidiano e un buon gelato da condividere tutti assieme.