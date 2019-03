Al VICC la convention annuale di Federcongressi

Italian Exhibition Group SpA (IEG), società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici di proprietà e tra i principali operatori del settore dei congressi a livello europeo grazie alle sue strutture di Vicenza e di Rimini, ospiterà dal 14 al 16 marzo nel VICC Vicenza Convention Centre – all’interno del quartiere fieristico del capoluogo berico – la XII Convention di Federcongressi&eventi, dal titolo “Play Different”.

Nella città del Palladio, per l’annuale convention dell’associazione che dal 2004 riunisce le imprese pubbliche e private connesse con il settore dei congressi, dei convegni e degli eventi, si ritroveranno per una tre giorni dedicata al mondo della meeting industry italiana i più importanti operatori di un settore che – come sottolinea Alessandra Albarelli, Presidente Federcongressi&eventi – nel 2017 «ha generato 398.286 eventi, 29.085.493 partecipanti e 43.376.812 presenze congressuali, con un incremento medio del 2,5%».

La Convention sarà un’occasione per scoprire non solo la bellezza e l’offerta MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) di Vicenza, città Patrimonio UNESCO che vanta location di assoluto prestigio e valore artistico, ma anche di quella di tutta la regione: il network Venice Region Convention Bureau Network – in collaborazione con l’Event & Conference Division di Italian Exhibition Group SpA – ha infatti realizzato 2 itinerari dedicati ai professionisti organizzatori di congressi ed eventi per scoprire il “Veneto che non ti aspetti”. Il network regionale dei Convention Bureau sarà inoltre presente all’interno degli spazi del VICC con un’area networking in cui sarà possibile incontrare i rappresentanti dei diversi Bureau del Veneto, tra cui VICENZA È Convention Bureau, partner di IEG nella candidatura di Vicenza a sede della Convention annuale di Federcongressi&eventi.

Il Get-Together Party e la Award Dinner – eventi serali della Convention – si terranno la sera del 14 e del 15 marzo rispettivamente presso la Fondazione Bisazza e la Basilica Palladiana, due autentici gioielli architettonici cittadini: questo il primo segno tangibile del protocollo di intesa siglato da Italian Exhibition Group SpA e Comune di Vicenza, mirato alla promozione e valorizzazione del capoluogo berico come sede di importanti eventi e congressi nazionali e internazionali.

La XII Convention di Federcongressi&eventi ospiterà anche l’Assemblea dei soci e il rinnovo delle cariche associative e sarà occasione di formazione e di networking anche grazie agli speaker d’eccezione che si alterneranno nel corso dei 15 eventi in programma tra seminari, tavole rotonde, sessioni plenarie e di approfondimento.