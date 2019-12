AL via THIAMO THIENE: due week end di suggestive atmosfere

Il Natale porta con sé emozioni. E’ una festa che si respira e si sente. I luoghi che frequentiamo abitualmente si connotano di un’atmosfera particolare, ricca di colori, musica e luci.

Chi verrà nel Centro Storico potrà respirare quest’atmosfera diversa, carica di attesa e di suggestione, grazie alla rinnovata attenzione con cui la città si vestirà a festa con ThiamoThiene”, l’evento organizzato da ConfCommercio con la collaborazione dell’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene”, la Pro Thiene e il Comune e che animerà Thiene nei due prossimi week end.

Un’opportunità per vivere l’attesa del Natale, nella riscoperta dell’amore per la nostra città che permetterà a chi verrà a Thiene di innamorarsi o reinnamorarsi delle vie, dei luoghi storici e dei posti unici che caratterizzano la città.

Oltre alle classiche luminarie natalizie, saranno appesi e posizionati in Galleria decine di cuori rossi. «Avvicinandoci al Natale abbiamo ritenuto opportuno – dice Alberto Samperi, Assessore al Commercio e all’Animazione del Centro Storico – prestare attenzione a creare un clima coinvolgente e suggestivo in Centro Storico. Un aiuto in questo senso ci viene dato dalla musica con la preziosa collaborazione dell’Istituto Musicale. Su indicazione dei Commercianti, abbiamo puntato a creare un’atmosfera unica, fatta di suoni e colori. Al resto, provvederà la professionalità dei nostri commercianti che sapranno accogliere al meglio i visitatori e le loro richieste».

L’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” con il collaudato format “Pianoforti e voci in corso” ripropone la bella iniziativa nel weekend del 14 e 15 dicembre in diversi luoghi del centro storico thienese. Un modo diverso di vivere il centro e di stare insieme, che unisce il passeggio fra le botteghe, negozi e locali con la condivisione della musica, suonata e cantata, sia dagli allievi dell’Istituto Musicale cittadino che di chiunque abbia il piacere di partecipare, mettendosi in gioco, dando così vita ad un gioioso scambio di saluti e melodiche conversazioni augurali. I negozianti saranno invitati a utilizzare le nuove vetrofanie e a puntare sul colore rosso per dare continuità al tema del Cuore, in modo che ne possa risultare un’immagine collettiva di unità sostanziale attorno al sentimento per la propria città.