Al via Poetry Vicenza

Poetry Vicenza, il festival internazionale di poesia e musica “incrocia” il Festival Jazz con un ospite d’eccezione: Paolo Fresu (nella foto), con le sue “Poesie jazz per cuori curiosi”.

Sarà il noto jazzista Paolo Fresu l’ospite d’onore del Festivalinternazionale di musica e poesia Poetry Vicenza. L’appuntamento con il musicista sardo, acclamato a livello internazionale, chiuderà lunedì 13 maggio, alle ore 18.00, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, un lungo fine settimana che avrà inizio oggi, alla Libreria Galla 1880 (con inizio alle ore 18.00) con un omaggio dell’autrice e critica letteraria Silvia Albertazzi a Leonard Cohen.

Poesia e musicasaranno protagoniste anche sabato 11 maggio, ancora alleGallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari (ore 18.00) dove si esibiranno, con presentazione di Marco Fazzini, il poeta romano Paolo Febbraro e l’autore Alberto Cantone, quest’ultimo notissimo scrittore di canzoni da oltre 30 anni, e autore del recente CD su alcuni degli eventi nodali della storia del Novecento.

Domenica 12 maggio, sempre alle 18.00, a Palazzo Cordellina (Contra’ Riale 12), leggeranno i loro versi, con accompagnamento del pianista jazz Danilo Memoli, i poeti Massimo Scrignoli, Tomaso Pieragnolo e Franca Grisoni. Si tratta di tre poeti vincitori di premi nazionali e internazionali che non mancheranno di emozionare il pubblico con i loro versi; quelli della Grisoni, in particolare, saranno recitati nel suo dialetto di Sirmione.

Lunedì 13, come anticipato, sarà in scena Paolo Fresu, autore del volume “Poesie jazz per cuori curiosi” (con illustrazioni di Anna Godeassi, Rizzoli, 2018).

Poetry Vicenza, come di consueto, avrà un’appendice anche nelle scuole: in questa occasione, presso il Liceo “Pigafetta”, sabato 11 maggio (alle ore 11.00), Silvia Albertazzi parlerà ai giovani di poesia, cantabilità e canzoni d’autore.

Il festival Poetry Vicenza è promosso dalle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo e dal Comune di Vicenza (Assessorato alla cultura), in collaborazione con l’associazione culturale TheArtsBox (Vicenza), il Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati di Ca’ Foscari (Venezia), Vicenza Jazz, Classici Contro, Festival Biblico e Incroci di Civiltà.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero (fino a esaurimento dei posti disponibili).

Info: Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari > 800 578875 > info@palazzomontanari.com

TheArtsBox > 339.5709671 > info@theartsbox.com