Al via l’Ottobre Rosa con appuntamenti a Barbarano Mossano e Montecchio Maggiore

Entra nel vivo l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione per la salute della donna, proposto dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino. Obiettivo: sensibilizzare un numero sempre più ampio di persone, donne ma anche uomini, sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, passando attraverso l’adozione di corretti stili di vita.

Dopo le due anteprime di settembre, con una serata sul connubio tra sport e alimentazione tenutasi a Montorso Vicentino, e la passeggiata in rosa a Lonigo, questa sera si fa tappa a Mossano. Alle 20.30 in Sala civica A si terrà un incontro sul tema “Rinascere dalle passioni – Racconti di malattia e resilienza”. Porteranno le loro testimonianze tre donne guarite dal tumore alla mammella: Loretta Simoni, che racconterà la forza trovata nella pratica dello sport, Arianna Lorenzetto, che ha fatto della scrittura la propria arma vincente, e Lucia Franzoi con la sua grande passione per la fotografia. Modererà la dott.ssa Rossana Celegato, psicologa-psicoterapeuta dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre chiuderà il ciclo di interventi il dott. Graziano Meneghini, direttore della Breast Unit Centro Donna dell’Ospedale di Montecchio Maggiore.

Sabato 5 ottobre, alle 20.45 al Teatro Berico di Barbarano, è in programma una “Serata musicale per raccolta fondi a favore dell’Andos”. Ospite d’onore sarà Amanda Sandrelli. L’ingresso è libero.

Domenica 6 ottobre, sempre in località Barbarano, vi sarà la seconda “Marche en Rose”, camminata non competitiva con partenza da Piazza Roma alle ore 9.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15 in Villa Cordellina a Montecchio Maggiore, si svolgerà la conferenza dal titolo “Alimentazione e movimento alleati della nostra salute”, alla presenza del dott. Graziano Meneghini, direttore della Breast Unit Centro Donna, e della dott.ssa Maria Tiziana Lorenzi, medico internista dell’Ospedale di Arzignano. Il pomeriggio sarà allietato dalle esibizioni della scuola “Momento Tango” con i maestri Valentina Terrasi e Maurizio Adragna. Seguirà un buffet.

La prevenzione passa anche per i segnalibri. Dall’inizio di ottobre, infatti, in tutte le biblioteche della provincia di Vicenza ne sono in distribuzione sessantamila, grazie alla donazione di una volontaria dell’Andos, che invitano gli utenti a “ricordarsi di sé” fornendo consigli e curiosità.

Ottobre Rosa è una campagna realizzata con la collaborazione dei Comuni di Arzignano, Barbarano Mossano, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Pojana Maggiore, San Pietro Mussolino, Valdagno e Vicenza, nonché Ulss 8 Berica, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Rete delle Biblioteche Vicentine, Unione Comuni Basso Vicentino, Fondazione Graziano Peretti, Associazione Strapalladio, Banca di Credito Cooperativo Vicentino, Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, Comitato Festeggiamenti Cagnano, Agriform, Ista, Nativa, Momento Tango.