Al via le Officine Educative della Fondazione Silvana e Bruno

Si è già partiti con il 14 febbraio, serata speciale in cui i genitori sono potuti uscire a cena lasciando i bimbi in mani sicure e si procede fino a maggio con due venerdì al mese in cui si dà la “Libera uscita… a mamma e papà” per trascorrere una serata tra gioco, lettura e laboratori. Il sabato mattina poi ci si ritrova per entrare nel magico ed emozionante mondo della relazione con i nostri amici a quattro zampe con l’”Officina di Pet-Therapy”.

Sono queste due iniziative, aperte a tutti i bambini del territorio di Arzignano e comuni limitrofi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che prenderanno il via da febbraio e proseguiranno fino a maggio al doposcuola La Tribù del Sole, uno spazio che la Fondazione Silvana e Bruno dedica ai minori ad Arzignano.

“Abbiamo ascoltato le esigenze dei genitori dei bambini del doposcuola e tra queste, a volte, c’è anche quella di poter uscire a cena in serenità – spiega Giovanna Mastrotto Presidente della Fondazione Silvana e Bruno – sapendo che i figli non passeranno la serata davanti ad uno schermo e saranno accuditi e affidati a figure professionali esperte. Ma ci siamo spinti oltre: spesso il sabato mattina per i genitori è una giornata di lavoro o di incombenze da sbrigare. Per questo abbiamo pensato, insieme e grazie alla Cooperativa Moby Dick cui è affidato il doposcuola, ad un momento educativo speciale come quello della Pet-Therapy che avvicina in maniera dolce e consapevole i bambini alla relazione con il cane”.

“Libera uscita… a mamma e papà” sarà attiva per due venerdì al mese a partire dal 14 e 28 febbraio, il 13 e 27 marzo, il 3 e 17 aprile, l’8 e 22 maggio. Le famiglie possono accompagnare i figli dalle 19.30 al doposcuola “La Tribù del Sole” in via Sega, 4 e ogni serata avrà al centro fino alle 22,30 attività pensate in base al numero e all’età dei bambini come letture animate, laboratori interattivi, mini teatro con le storie della Buonanotte. Il tutto a misura di bambino.

L’”Officina di Pet-Therapy” partirà ad aprile e sarà focalizzata sullo stabilire un rapporto armonioso tra l’animale e i bambini. Questo metodo dolce vuole favorire la conoscenza e il corretto approccio degli animali domestici, la stimolazione della capacità di osservazione e tattili, l’Incremento dell’autocontrollo, dell’ascolto e della gestione delle emozioni, il rispetto, l’Importanza delle regole. L’officina sarà gestita da un’équipe multidisciplinare composta da educatori professionali ed educatori cinofili. Proprio per il carattere educativo e il percorso a tappe il consiglio è di partecipare all’intero corso che sarà aperto ad un massimo di 15 bambini. L’appuntamento è per il sabato dalle 9,30 alle 12 in questi giorni: 14, 21, 28 marzo, 4 e 18 aprile.

Il doposcuola La Tribù del Sole accoglie quest’anno 26 bambini per i quali, grazie allo staff di 4 educatrici affiancate da una coordinatrice pedagogica, si lavora in maniera mirata sulle esigenze dei vari gruppi di utenti: bambini scuola primaria, secondaria inferiore e bambini con disabilità. “Ci piace pensare al doposcuola come ad un “luogo di crescita” per i bambini, in una dimensione educativa stimolante, in uno spazio ben strutturato – spiega Emanuela Groppo in rappresentanza della Cooperativa Moby Dick -. Questo favorisce l’“apprendimento” che va oltre il contesto scolastico e va inteso come opportunità educativa, buone relazioni con coetanei e adulti, in cui i bambini possono acquisire competenze e autonomie necessarie per la partecipazione alla vita scolastica e sociale. Le Officine educative sono uno sviluppo naturale del percorso di crescita per i bambini che stiamo portando avanti”. Per informazioni sui costi e modalità di adesione contattare la Cooperativa Moby Dick allo 0444 1821639, dalle 09.30 alle 17.30.