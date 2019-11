Al via le conferenze spettacolo al TCVI: inizia Augias

Prende avvio al Comunale di Vicenza anche la rassegna che porta la Storia dell’Arte a Teatro,una serie di 5 conferenze-spettacolo, realizzata con la direzione artistica di Guido Beltramini, direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e del Palladio Museum, dedicata agli approfondimenti inediti sul Novecento, per mettere in scena, visioni e artisti raccontati in modo originale, e per gettare una luce nuova e ‘diversa’ rispetto alle letture tradizionali del secolo breve. Si chiamerà infatti Sogni del Novecento, la rassegna edizione 2019-2020 che inizierà venerdì 22 novembre alle 20.45 in Sala Maggiore, con un outsider del calibro di Corrado Augias: giornalista, scrittore, conduttore televisivo, parlerà al pubblico de “L’eterno incanto di Venere. Da Prassitele a Modigliani”; Augias sarà la voce narrante, mentre luci video e regia sono di Angelo Generali, un evento Corvino produzioni. I biglietti per la data del 22 novembre al Teatro Comunale di Vicenza sono esauriti da tempo.

La conferenza-spettacolo, che ha debuttato un paio di anni fa al Festival dei Due Mondi di Spoleto, è centrata sulla profonda fascinazione del nudo, femminile in particolare, nella storia dell’arte e sulla sua evoluzione nel corso dei secoli. Pochi si interrogano infatti su come si sia arrivati a questa consuetudine, con una frequenza da aver logorato il valore dirompente che invece aveva in passato questo tipo di rappresentazione. Se la nudità si è affrancata progressivamente dai pretesti mitici, storici o biblici e dalla seconda metà del XVIII secolo un corpo nudo viene mostrato per ciò che è, lo scandalo provocato dal famoso quadro di Gustave Courbet del 1866 “L’origine du monde”, o la chiusura anticipata “per oscenità”, da parte della polizia, della prima mostra di Modigliani, a Parigi nel dicembre 2017, restano episodi fondamentali per capire le evoluzioni di questo tema nella rappresentazione che l’arte dà della vita. E l’occasione d’attualità da cui è partita l’idea di questa affascinante conferenza-spettacolo, applauditissima ovunque, è stato proprio proprio il centenario dell’unica mostra personale realizzata in vita da Modigliani (1917), in cui presentò dei quadri diventati in seguito molto celebri.

Corrado Augias sarà disponibile venerdì 22 novembre nel pomeriggio, a partire dalle 18.00, alla Libreria Galla di Corso Palladio e nel Foyer del Teatro dopo lo spettacolo, per firmare le copie dei suoi libri (“Il grande romanzo dei Vangeli” scritto a quattro mani con Giovanni Filoramo, “Questa nostra Italia” e “I segreti di Istanbul”, solo per citare i più recenti).

La rassegna sui temi dell’Arte, dedicata ai Sogni del Novecento, direttamente collegata con alcuni aspetti presentati nella mostra che si aprirà venerdì 6 dicembre in Basilica Palladiana – “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” -proseguirà nel nuovo anno, per parlare di grande pittura, architettura, moda e mercato, quattro punti di vista da cui osservare un panorama insolito sul Novecento, un’epoca che ha cambiato il nostro modo di vedere e di fruire l’arte.

Quattro grandi specialisti accompagneranno gli spettatori in un percorso caleidoscopico. Partenza con Stefania Portinari – giovedì 23 gennaio – la giovane curatrice della grande mostra in Basilica che presenterà “La milleduesima notte: arte e moda negli anni Venti”, un fascinosoracconto degli straordinari cambiamenti negli stili di vita, soffermandosi sulla nascita della moda, dei suoi cerimoniali e della figura dello stilista.

Toccherà poi a Gabriella Belli, la fondatrice del Mart di Rovereto ed oggi direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, approfondire la portata rivoluzionaria della pittura di Klimt nella sua conferenza-spettacolo “Klimt, fra Vienna e Venezia” in programma giovedì 20 febbraio; sarà invece Guido Beltramini, giovedì 12 marzo, ad accompagnare gli spettatori negli aspetti più poetici ed artistici del fare artistico di Carlo Scarpa, l’architetto che leggeva nel cielo i segni per costruire sulla terra: “Terra acqua ferro fuoco: Carlo Scarpa architetto sciamano” sarà infatti il titolo del suo intervento.

La conclusione del ciclo è in programma martedì 31 marzo e sarà affidata a Massimo Di Carlo, uno dei più noti galleristi d’arte italiani, titolare della Galleria dello Scudo di Verona; con il suo intervento “Ad ogni costo: storie di trent’anni di mercato dell’arte del Novecento” svelerà al pubblico storie di saperi, passioni e follie nel mercato dell’arte del XX secolo.

I biglietti per il ciclo di 5 conferenze-spettacolo sull’Arte ”Sogni del Novecento” sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale, in Viale Mazzini (tel. 0444.324442 – biglietteria@tcvi.it) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, online sul sito del teatro tcvi.it, agli sportelli di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza; i biglietti si possono acquistare anche tramite la App TCVI e in biglietteria del teatro un’ora prima degli eventi.

I prezzi dei biglietti per la conferenza-spettacolo di Corrado Augias – esauriti – del 22 novembre sono: 19 euro il biglietto intero, 16 euro il ridotto over 65 e under 30; per gli altri appuntamenti, in programma da gennaio a marzo 2020, sono: 14 euro il biglietto intero, 11 euro il ridotto over 65 e under 30.