Al via l’asta online sugli oggetti smarriti: 160 bici e molto altro in vendita

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

L’Istituto vendite giudiziarie (IVG) di Vicenza ha comunicato che l’asta degli oggetti ritrovati nel territorio del Comune di Vicenza e mai reclamati si terrà online dal 23 novembre al 2 dicembre.

Si tratta di beni rinvenuti dai cittadini e rimasti in deposito all’ufficio oggetti smarriti del Comune di Vicenza senza che ne sia stata richiesta la restituzione nei tempi previsti.

Saranno messe in vendita 160 biciclette raggruppate in lotti da 4 bici.

Sarà possibile visionarle nella sede IVG Vicenza a Costozza di Longare (Vi) in via Volto 63 da venerdì 20 novembre a martedì 1 dicembre.

In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del Covid-19 e per garantire la massima sicurezza, è necessario prenotare la propria visita online (http://bit.ly/32z6blN).

La visione potrà durare al massimo 15 minuti, seguendo un percorso prestabilito al fine di evitare assembramenti.

Tutte le informazioni relative alla visione e all’asta delle biciclette saranno disponibili sul sito di IVG Vicenza, al link https://www.ivgvicenza.it/news/asta-di-biciclette-e-oggetti-smarriti.

La partecipazione all’asta avverrà sul portale di IVG dedicato alle vendite telematiche www.benimobili.it.