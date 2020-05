Al via la nuova stagione di Asiago: sport e relax in sicurezza

Le ricchezze di Asiago sono pronte a riaprire le loro porte e accogliere i turisti che l’hanno scelta come meta per la prossima estate e per tutti quelli che vorranno sceglierla. In questa nuova formula post pandemia l’Altopiano più grande d’Europa (878,3 km²) offre spazi dilatati e immensi, luce, aria pulita, elisir naturali per rigenerare il corpo e lo spirito, per fare sport all’aperto, da soli o in piccoli gruppi, scoprendo una montagna autentica, lontano dalla folla. La città sta inoltre dotandosi di un piano di sicurezza studiato appositamente per garantire l’intrattenimento e le manifestazioni che anche quest’anno arricchiranno l’offerta turistica.

Asiago è un luogo dove sentirsi protetti perché riunisce le condizioni migliori per una vacanza “sicura”: ambiente naturale dove spontaneamente si applica il distanziamento sociale, igiene, attività in solitaria o in piccoli nuclei e un preciso protocollo di sicurezza valido per l’intera destinazione grazie anche a totem informativi, dotati di dispositivi igienizzanti, per prenotare passeggiate e visite guidate. È questo l’abbraccio di Asiago ai tanti turisti che hanno già prenotato una “seconda casa” e a quelli che arriveranno.

Si aprono di nuovo le porte degli alberghi e delle strutture ricettive, tornando così ad arricchire in tutta sicurezza l’offerta ricettiva di Asiago. Lo stesso vale per i tanti locali e bar, impegnandosi a rispettare le distanze tra i tavoli, igienizzando con costanza gli ambienti ed effettuando servizio ai tavoli per evitare assembramenti.



Immersi nella natura



Ripartire dalla natura significa rispettarla, come sempre sull’Altopiano, e anche cercare di valorizzarne le enormi potenzialità. Ad Asiago si riscopre il piacere di passeggiare tra pascoli e boschi, nel paesaggio di un vasto polmone verde, il principale del Veneto, una terra dove la connessione con l’ambiente incontaminato e gli ampi spazi aperti e soleggiati sono la principale fonte di benessere. Gli ospiti potranno scegliere tra escursioni storiche e naturalistiche, letterarie e astronomiche da godersi nelle serate organizzate in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico e arricchite dalla tradizione enogastronomica dell’Altopiano, visitando le malghe del territorio. Per lasciarsi alle spalle i duri mesi di lockdown Asiago offre esperienze di relax totale come il Green Walking Emotion o il Forest Bathing per una vera e propria full immersion nel verde.



Lo sport



Una fitta rete di sentieri e mulattiere regala agli appassionati delle due ruote tanto divertimento con la possibilità di noleggiare mountain bike ed e-bike perfettamente sicure e igienizzate per raggiungere le vette dell’Altopiano o sfrecciare sulle piste da scii che in estate si trasformano in pendii verdeggianti. Adrenalina ma anche astuzia e divertimento per l’orienteering, una caccia al tesoro con il premio di sentirsi tutt’uno con la natura, mettendosi alla prova adulti, bambini e famiglie. Da non trascurare il golf con il Golf Club di Asiago, uno dei campi di montagna più belli d’Europa e l’equitazione a cui l’Altopiano offre un territorio perfetto con sentieri nei boschi, pendii erbosi e piste bianche.



L’Altopiano per la famiglia



Tanti sport e attività, paesaggi differenti per altitudine, panorama, caratteristiche: la varietà rende Asiago un luogo perfetto per le famiglie, perché ognuno qui può trovare la sua dimensione ideale. Per tenersi in forma si possono praticare esercizi a corpo libero e con attrezzi lungo gli appositi percorsi nel verde dell’Acropark che offre itinerari adatti a ogni età seguendo tutte le linee guida per la sicurezza sanitaria. Per i più piccoli c’è il Villaggio degli Gnomi, un universo fatato con pascoli, abetaie, ponticelli, una cascatella e un laghetto che scandiscono un percorso segnalato di un’ora e mezza che guida bambini e famiglie tra casette di fate e folletti.



I musei



Dal Museo all’aperto del Monte Zebio fino al Museo della Grande Guerra passando per il Museo delle Carceri, il Museo naturalistico didattico “Patrizio Rigoni” e il Museo dell’Acqua, Asiago riparte anche dai suoi poli culturali con ingressi controllati, distanziamento e norme igieniche da rispettare che permetteranno visite individuali e percorsi guidati alla scoperta di un territorio così ricco di storia e tradizione.