Al via il primo laboratorio teatrale targato Andos Ovest Vicentino

Europa Donna, il movimento per la prevenzione e cura del tumore al seno, lo scrive nero su bianco nelle sue “Linee guida – La professionalizzazione del volontariato all’interno dei Centri di Senologia Multidisciplinari”: tra i servizi promossi dalle associazioni di volontariato a supporto delle pazienti oncologiche, è importante prevedere anche dei programmi atti al recupero psicofisico durante e dopo la malattia, come ad esempio i laboratori teatrali.

Il Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino ha fatto proprio tale invito e, da mercoledì 26 febbraio, darà il via al suo primo corso di teatro. Dodici lezioni, sotto la guida esperta dell’insegnante vicentina Rebecca Zacco, per imparare la dizione e l’arte dell’improvvisazione, ridendo, giocando e scoprendo se stesse.

“Europa Donna è molto chiara sul ruolo del volontariato nei centri di senologia. Per questo motivo, ampliamo i servizi offerti alle donne, proponendo un laboratorio di teatro che le aiuti a conoscersi e riconoscersi, a migliorare il proprio benessere e ad aumentare l’autostima. Un momento di svago in cui fare rete, condividere emozioni e divertirsi – afferma la presidente del Comitato Andos, Isabella Frigo –. È grazie al sostegno di tante persone, dai benefattori a chi dona il 5 per mille, che riusciamo a mantenere un alto standard dei nostri servizi che vanno a rafforzare lo straordinario lavoro della Breast Unit, diretta dal dott. Graziano Meneghini”.

Il corso – un viaggio alla scoperta del proprio corpo, della propria voce e della mente –, è aperto ad un massimo di 15 partecipanti e si terrà ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18 nella sede dell’Andos, all’interno dell’ospedale di Montecchio Maggiore. Per partecipare è richiesto un contributo di 25 euro. Informazioni e iscrizioni entro il 24 febbraio a: info@andosovestvi.it o allo 0444 708119.