Al via il Natale 2018 In Arzignano

E’ stata presentata nella Sala di Rappresentanza del Municipio ad Arzignano l’edizione 2018 di Natale In Arzignano. Anche nel per quest’anno sono previste decine di iniziative, oltre 60, che si svolgeranno nelle piazze del centro cittadino e nelle frazioni di Arzignano fino al 6 gennaio 2019. A presentare il cartellone natalizio l’assessore agli Eventi, Giovanni Lovato, con l’assessore alla Cultura Giovanni Fracasso, il sindaco Giorgio Gentilin ed il vicesindaco Alessia Bevilacqua.

“Anche per il 2018 l’Amministrazione Comunale di Arzignano ha puntato su un Natale in grande stile” dichiara l’assessore agli Eventi, Giovanni Lovato. “Tutto il territorio è coinvolto, dal centro alle frazioni, e sono stati organizzati eventi che vengono incontro alle aspettative di tutta la popolazione, dai bambini alle famiglie, dai giovani agli anziani. Sarà un’occasione anche per fare acquisti, sia nei nostri splendidi negozi, sia nei mercatini previsti nelle piazze, come il Mercatino Solidale di Natale con la Pro Loco, sempre in primo piano nell’organizzare eventi in città, e le associazioni di volontariato del territorio. Invito tutti i cittadini a partecipare perché saranno molte le occasioni per stare insieme, divertirsi e vivere il Natale come una grande comunità unita”.

“Sarà un Natale coinvolgente” aggiunge l’assessore alla Cultura, Giovanni Fracasso. “Non vi sono solo i tantissimi appuntamenti ludici o le occasioni per fare acquisti, con i mercatini ed i negozi, ma vi è anche un cartellone culturale di spessore. Ricordo ad esempio il concerto sinfonico dell’Orchestra di Padova e del Veneto previsto per venerdì 7 dicembre al Mattarello, Le Cirque Fantastique di Theama Teatro il 9 dicembre o il GRAN GALÀ DELL’EPIFANIA Tradizionale concerto dell’Epifania con brani tratti dalle opere più brillanti della tradizione”.

Si comincerà sabato 1 dicembre con la scenografica ed affascinante Dama di Natale (intrattenimento di luci ed emozioni con le bolle giganti) alle ore 15.30 nelle piazze del centro. A seguire l’evento simbolico che avvia ufficialmente il Natale in Arzignano, l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Libertà.

Moltissimi poi gli appuntamenti fino al 6 gennaio.

(Il libretto completo degli eventi previsti può essere scaricato al link: SCARICA IL CALENDARIO)