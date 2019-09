Al via i lavori per la costruzione di 18 alloggi Ater a Schio

Hanno preso simbolicamente il via stamattina in via Tuzzi i lavori per la costruzione di 18 alloggi ATER per l’edilizia sociale. Si tratta di due palazzine costituite rispettivamente di 12 e 6 appartamenti disposti su quattro piani (autorimesse e servizi al piano terra) e con metrature che vanno dai 55 ai 90 mq. A dare il “primo colpo di vanga” sono stati il Presidente dell’Ater Vicenza Valentino Scomazzon e il sindaco di Schio Valter Orsi. Presenti anche il Presidente del Consiglio Regionale Roberto Ciambetti e la vicesindaca Cristina Marigo.

L’opera che è frutto di un vecchio accordo può dunque finalmente partire dopo alcuni incidenti di percorso che ne hanno allungato involontariamente i tempi.

Tutti hanno evidenziato come questi risultati siano stati possibili grazie al dialogo e alla collaborazione tra enti, sia per la parte politica che quella tecnica degli uffici.

Il Presidente Scomazzon che ha portato anche i saluti dell’assessore regionale all’edizia Manuela Lanzarin, si è detto orgoglioso di questa nuova realizzazione, che in linea con le moderne tecniche di costruzione sarà edificata in bioedilizia con elevati standard energetici, a testimoniare che oggi edilizia sociale non significa più abitazioni di serie B rispetto all’edilizia privata ma, al contrario, alloggi dignitosi che non marcano alcuna differenza sociale.

Il Presidente Ciambetti non ha mancato di sottolineare anche la cura posta in atto per il rispetto delle norme vigenti in materia di assegnazione degli alloggi, il che porta alla costituzione di graduatorie in cui siano effettivamente ricompresi quanti per bisogno vi abbiano diritto.

Il Sindaco Orsi ha ringraziato i presenti aggiungendo che il via di questi lavori introduce anche gli altri progetti di sistemazione per quell’area: il tratto ciclo pedonale e la manutenzione stradale di un tratto della via.

Ha chiuso l’incontro Cristina Marigo ricordando che Schio continua a dare una grande risposta in tema di edilizia sociale: a oggi sono quasi 400 gli alloggi ATER in città e 60 quelli comunali.