Al via i lavori della nuova tensostruttura a Molina di Malo

MALO









Si è svolta questa mattina la cerimonia per la posa della prima pietra della tensostruttura a Molina di Malo alla quale ha partecipato il sindaco Paola Lain con alcuni componenti di Giunta, della maggioranza e con il presidente del consiglio comunale.

La tensostruttura, che si affiancherà la scuola primaria, avrà arcate in legno lamellare, a copertura di una superficie complessiva di circa 1200 metri quadrati e una volta completata, indicativamente entro la fine del prossimo mese di ottobre, potrà ospitare diverse attività sportive, dalla pallavolo, alla pallamano, al basket, al calcetto, al copro libero e perfino il pattinaggio artistico.

“Si tratta del primo stralcio di lavori per una spesa di poco più di 500 mila euro– ha detto il sindaco Lain – al quale faranno seguito la realizzazione degli spogliatoi e dell’ambulatorio e quindi dei marciapiedi, del parcheggio esterno e della posa del verde per un impegno complessivo di quasi un milione di euro. Una cifra – ha precisato il sindaco – per la quale non si è potuto contare su finanziamenti da parte di enti pubblici, in quanto si tratta di un’opera costruita su un terreno vergine, oltretutto ampliato rispetto alle prime previsioni, motivo per cui è stato necessario procedere anche ad un esproprio”.