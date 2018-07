Al via i lavori alla passerella ciclopedonale della roggia Tribolo

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Al via i lavori della passerella ciclopedonale sulla roggia Tribolo

Nell’ambito dell’opera di completamento del collegamento della pista tra Torri di Quartesolo e Vicenza

Hanno preso il via i lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale, in affiancamento al ponte stradale lungo la strada regionale 11 verso Padova, per l’attraversamento della roggia Tribolo, al confine con Torri di Quartesolo.

L’intervento ha un importo di 200 mila euro, 100 mila dei quali finanziati dalla Provincia di Vicenza.

I lavori – che dureranno 30 giorni – prevedono un leggero restringimento della sede carrabile, che resta sempre percorribile in entrambe le direzioni.

La passerella costituisce il primo passo per il completamento del collegamento della pista ciclopedonale tra Torri di Quartesolo e Vicenza nell’ambito degli “itinerari cicloturistici palladiani”, e permette di superare un punto in cui, a causa della presenza del ponte stradale, non è possibile alcun intervento sul sedime della SR 11.

L’opera – esterna alla careggiata – ha uno sviluppo complessivo di 42 metri circa e si posiziona in affiancamento al ponte stradale esistente, ad una adeguata distanza dalle tubazioni dei sottoservizi adiacenti al ponte.

La passerella – composta da una struttura metallica fondata su micropali – ha la funzione di permettere l’attravrsamento della roggia Tribolo e del successivo fossato di scolo delle acque meteoriche.

La quota del piano di calpestio in ingresso e in uscita è pari alla quota della SR 11 e l’andamento altimetrico rimane pressochè pianeggiante per tutta la passerella.

L’impresa costruttrice è l’associazione temporanea d’impresa tra la ditta Milan Luigi srl e la Ditta costruzioni Stradali Martini Silvestro srl.