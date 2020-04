Al via entro l’estate il restauro dell’edicola cinquecentesca alla base della torre Bissara

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Sarà avviato entro l’estate il restauro dell’edicola in pietra che si trova alla base della torre Bissara con un intervento del valore di 20 mila euro.

“Con la lapide e la corona bronzea che commemorano l’insurrezione antiaustriaca e i caduti del 1848 – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron – l’edicola della torre di piazza costituisce la quinta naturale di molte cerimonie cittadine. Il restauro che ci avviamo a compiere le ridarà la dovuta dignità. Questo è solo uno degli interventi di recupero e manutenzione che faremo nei prossimi mesi anche grazie a una mappatura che stiamo realizzando con la collaborazione di alcuni consiglieri comunali su statue, monumenti ed edicole che rappresentano i segni sul territorio della storia e della tradizione della nostra città”.

L’edicola venne edificata a ridosso della torre Bissara nel 1531. E’ realizzata in pietra di Chiampo e calcare dei colli Berici. La lapide che ricorda i moti del 1848 è stata inserita nella specchiatura fra le due colonne nel 1868.

L’ultimo restauro risale al 2002, quando in occasione di interventi di consolidamento statico della torre sono state eseguite alcune mascherature in calce, poi dilavate dalle piogge.

Oggi risultano particolarmente degradate le cornici del timpano, il capitello sotto l’architrave, le lettere della lapide e la corona bronzea. Sono stati rilevati, in particolare, problemi di distacco degli intonaci e presenze di muschi.

Il progetto di recupero, redatto dalla restauratrice Patrizia Toson con il via libera della Soprintendenza, prevede la completa pulitura delle superfici, la rimozione delle rabberciature in cemento e dell’intonaco ammalorato, il consolidamento delle superfici in pietra, la stuccatura, l’applicazione di nuovo intonaco, la pulitura e il consolidamento dello stemma.

Anche la lastra commemorativa sarà restaurata con la ricostituzione delle lettere.

Infine, la corona d’alloro in bronzo, donata da Trieste a Vicenza in memoria del caduti del 1848, sarà ripulita dalle incrostazioni e trattata con prodotto anticorrosivo.