Al via Cosmofood: tutte le informazioni

Al via Cosmofood 2019, l’evento cardine per gli operatori della ristorazione professionale del Nord Est targato Italian Exhibition Group che da domani apre le porte del quartiere fieristico di Vicenza agli amanti delle specialità enogastronomiche italiane, per entrare nel vivo del business da domenica 10 a mercoledì 13, quando la manifestazione diventerà piattaforma privilegiata di incontro per la filiera del fuori casa del Triveneto. In scena tutte le novità del mondo del food e del beverage, delle attrezzature e delle tecnologie per l’Ho.Re.Ca, per un appuntamento che offre ai professionisti di bar, ristoranti, pizzerie, hotel e strutture ricettive l’opportunità di sviluppare la propria attività confrontandosi direttamente con i principali player della distribuzione, i brand d’eccellenza dell’enogastronomia, i professionisti delle tecnologie, gli specialisti delle attrezzature e dell’arredo.

Un evento a doppia anima che prevede esperienze di visita differenziate. Nell’area Gourmet (Hall 1 attiva dal 9 al 12 novembre – Ingresso consigliato Ovest 1) un percorso culinario rivolto al grande pubblico di golosi, vero e proprio simposio del gusto, permette di esplorare, assaggiare e acquistare prodotti autentici, tipicità regionali e piccole produzioni artigianali di qualità da ogni angolo della penisola. Mentre nell’area Foodservice (Hall 7 attiva dal 10 al 13 novembre – Ingresso consigliato Ovest 7) si concentrano le opportunità per il B2B grazie a un’offerta focalizzata sulle esigenze del segmento della ristorazione extra domestica capace di rappresentare tutte le esigenze dei professionisti del settore.

IEG prepara un’edizione nella quale numerose aziende leader dell’Ho.Re.Ca. fanno il proprio esordio in modalità diretta, affiancando i distributori di riferimento con i quali hanno registrato il successo delle scorse edizioni. Ad arricchire la kermesse le molte occasioni di aggiornamento professionale e formazione tecnica grazie al ricco calendario di eventi, workshop, live showcooking e demo organizzati dagli espositori per accompagnare i visitatori attraverso nuovi orizzonti del gusto, ultime tecnologie, processi e servizi innovativi.

I dati del Rapporto 2018 Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi confermano il valore della ristorazione italiana non solo dal punto di vista economico, quale specchio di un paese che esprime anche attraverso le occasioni di pasto fuori casa il valore culturale e sociale della convivialità e della relazione. Il 36% dei consumi alimentari complessivi avviene al di fuori delle mura domestiche, 333.640 sono le imprese in attività e 1.252.260 gli addetti dei quali 864.062 dipendenti e 388.202 indipendenti.

Il programma degli eventi, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito www.cosmofood.it al seguente link: https://www.cosmofood.it/eventi/eventi-presso-stand-espositori

INFO UTILI

Date di manifestazione

Sabato 9 novembre: apertura area Gourmet (Hall 1), per il pubblico che non vuol perdere l’occasione di gustare in fiera le eccellenze del Made in Italy.

Da Domenica 10 a Martedì 12 novembre: si attiva anche l’area Foodservice (Hall 7) per gli operatori professionali della ristorazione fuori casa, in contemporanea con l’area Gourmet (Hall 1). I padiglioni della fiera consentono lo scambio tra le due Hall, così da permettere al visitatore del grande pubblico e al professionista Ho.Re.Ca. di visitare con libertà tutte le aree di manifestazione.

Mercoledì 13 novembre: apertura esclusiva dell’area Foodservice (Hall 7).

Orari di apertura e ingressi

Hall 1 | Gourmet – Ingresso Ovest 1 del quartiere fieristico IEG di Vicenza

Sabato 09 e Domenica 10 h 09:30/21:00 – Lunedì 11 e Martedì 12 h 09:30/18:30

Hall 7 | Foodservice – Ingresso Ovest 3 del quartiere fieristico IEG di Vicenza

Domenica 10, Lunedì 11 e Martedì 12 h 09:30/18:30 – Mercoledì 12 h 09:30/17:30

Modalità di ingresso

Cosmofood 2019 consente l’accesso gratuito sia al pubblico interessato all’area Gourmet che agli operatori professionali Ho.Re.Ca. che si concentreranno nell’area Foodservice. Per attivare la propria presenza, è sufficiente seguire una semplice procedura online attiva sul sito web di manifestazione.