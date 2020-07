Al via asfaltatura viale X Giugno

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:



Da martedì 7 luglio prenderanno il via i lavori di asfaltatura di viale X giugno.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dell’intervento, verrà istituito il senso unico alternato nel tratto tra via Petrarca e il santuario di Monte Berico. Successivamente il cantiere si sposterà nella parte più a monte, dopo il santuario.

Sono possibili rallentamenti.

L’intervento si prolungherà per tutto il mese di luglio, salvo condizioni meteorologiche avverse.

È previsto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.