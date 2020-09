Al via a Schio il Festival ConversAzioni

Al via il 12 e il 13 settembre a Schio la prima edizione del Festival ConversAzioni che si terrà in modalità on-line e live a Palazzo Fogazzaro. ConversAzioni si ispira ai festival democratici della regione nordica-baltica e ambisce ad essere il primo evento italiano a far parte dell’International Democracy Festivals Association. La mission di questi festival è rafforzare la cultura della conversazione democratica, favorendo l’interesse per le questioni sociali e sostenendo, in un mondo in continua evoluzione, il desiderio di apprendimento permanente.ConversAzioni, promosso dall’Associazione culturale Fabbrica in Azione con la collaborazione del Comune di Schio, si prefigge di indagare e condividere attraverso incontri, spettacoli, laboratori ed eventi il potere del linguaggio che, nella buona pratica del dialogo, permette alle persone di comunicare, crescere ed esprimere potenziale creativo.

Elena Borin, direttrice artistico del festival: «È con grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio che vediamo realizzato un progetto che è frutto della costanza e della tenacia di un gruppo di persone che credono nel valore del dialogo come stimolo per la crescita dell’individuo e per l’intera comunità. Auspichiamo che il nostro Festival, alla sua prima edizione, sia di stimolo per tutte quelle iniziative che mettono al centro le persone e la relazione umana».

Ospite d’eccezione Sara Zambotti di Caterpillar, Rai Radio Due, che da Palazzo Fogazzaro si collegherà con il Festival internazionale Lampa (Lettonia – www.festivalslampa.lv) il 12 settembre alle 19. Sarà un weekend ricco di eventi nel quale ascolteremo scrittori come Davide Longo e Silvia Zanella, intervisteremo Rosy Russo di Parole O_Stili e poi ancora coach, formatori e storici. Si terranno laboratori come quello sensoriale cibo-mente, workshop di disegno (brutto), di public speaking, il tutto in costante interazione con il pubblico e con performance teatrali in serata. Il programma completo è disponibile su www.festivalconversazioni.it

«Il Festival ConversAzioni sarà un’interessante vetrina per la città di Schio – dicono da Palazzo Garbin -. In cartellone ci sono nomi importanti e un’offerta culturale trasversale. Nonostante le restrizioni dovute alle norme anti Covid-19 a Schio il mondo della cultura scledense continua a proporre appuntamenti di qualità e adatti a un pubblico ampio».