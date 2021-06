Al via a Lonigo il 12° Meeting Regionale di Protezione Civile

12° Meeting Regionale di Protezione Civile: tre giorni di formazione e sensibilizzazione al Parco Ippodromo di Lonigo

Favorire ed intensificare le relazioni tra volontari e le istituzioni strettamente legate al sistema di Protezione civile, ma anche sensibilizzare i cittadini sul ruolo del volontariato e sulla necessità della collaborazione, del sostegno e dell’aiuto reciproco: sono questi gli obiettivi che il Meeting regionale di Protezione civile si è prefissato, in questa sua 12° edizione.

La manifestazione, che si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 giugno presso il Parco Ippodromo di Lonigo, prevede un fitto programma di attività, convegni ed esercitazioni tenuti da Regione Veneto e Provincia di Vicenza con la partecipazione del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

Saranno presenti, con attività formative e di approfondimento, anche il CSV (Centro Servizi per il Volontariato), il C.A.I., la Croce Rossa Italiana, Sogit di Lonigo, l’A.N.A (Associazione Nazionale Alpini) e USM Adventure Team.

Nel parco Ippodromo di Lonigo, lo spazio verde di quasi 45mila mq, verranno allestiti numerosi capannoni espositivi di aziende e gruppi di volontari, per l’inaugurazione ufficiale di sabato 26 giugno e il via alle attività di formazione, informazioni e alle esercitazioni pratiche.

L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta al pubblico di tutte le età.

“La collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti del sistema di protezione civile, dai gruppi di volontari alla Provincia, dal Prefetto alla Regione, è essenziale per garantire efficacia agli interventi.” – dichiara il Presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco – “E per creare un sistema di pronta risposta c’è bisogno di un’organizzazione diffusa sul territorio, a livello locale e comunale ma che arrivi ad essere poi coordinata a livello provinciale. Oltre a questo, c’è bisogno di sensibilità e grande dedizione, qualità possedute da ogni volontario di protezione civile.”

“La protezione civile non è solo intervento, in caso di disastri e calamità per portare aiuto e soccorso. Anzi, è soprattutto previsione e prevenzione di situazioni di rischio; e, per raggiungere queste condizioni, si passa inevitabilmente attraverso la formazione e la specializzazione dei volontari di protezione civile. Attraversando gli stand e partecipando alle attività di formazione, o anche solo assistendo alle esercitazioni, il cittadino potrà vedere con i propri occhi quante competenze tecniche e conoscenze vengono messe in campo dai volontari” – aggiunge il Consigliere delegato alla protezione civile, Massimiliano Dandrea.

Gabriele Vencato, Presidente di Nord est centro servizi soc. coop, prosegue “Valorizzare e accrescere le professionalità di tutte le figure di protezione civile è fondamentale, e questo è reso ancor più evidente all’interno degli incontri previsti in questo 12° Meeting regionale.”

“La prima edizione del meeting risale al 2000 e nasce proprio a Lonigo, dalla volontà del gruppo comunale e dell’Amministrazione di promuovere un momento di condivisione e di incontro a favore dei volontari di protezione civile e delle loro famiglie. Purtroppo nel 2010 questa tradizione si è interrotta ma, oggi, c’è voglia di ripartire e di riprendere, anche la numerazione delle edizioni, in continuità con il passato.” – il Sindaco di Lonigo, Pierluigi Giacomello.

In dettaglio il programma prevede:

Venerdì 25 giugno 2021

Ore 13 Accoglienza Enti, Operatori Commerciali ed Organizzazioni di Volontariato

Ore 17:30 – 19:00 Convegno organizzato dal Dipartimento di Protezione Civile

Sabato 26 giugno 2021

Ore 9:00 Inaugurazione Ufficiale del Meeting Protezione Civile Città di Lonigo, con successiva apertura degli stand

Ore 9:30 – 18:30 Attività addestrativa e corsi di formazione

Ore 12.00 – 14.00 Esercitazione Fluviali

Domenica 27 giugno 2021

Ore 14:30 – 17:30 Esercitazione AIB – Maxi emergenza

Ore 17:30 Chiusura attività

Ore 18:15 Chiusura ufficiale Meeting.

Per altri dettagli, è possibile scaricare la locandina della manifestazione al link https://we.tl/t-B3dVLookxS

Le foto e il video della conferenza stampa sono disponibili al link https://we.tl/t-SscMJ8SbrM